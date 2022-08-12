Akaryakıt zammı son dakika: 12 Ağustos benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? İstanbul, Ankara, İzmir...

Akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Brent petrol fiyatlarında yaşanan gelişmelerle birlikte akaryakıt fiyatlarında da aşağı-yukarı yönlü dalgalanma yaşanıyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatları araç sahiplerinin gündeminde yer alırken, dün motorine yapılan zam sonrası bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzine de zam yapılacağı iddia edildi. Peki, benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 12 Ağustos akaryakıt fiyatları ve son gelişmeler...