HaberlerGaleriAkaryakıt zammı son dakika: 12 Ağustos benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? İstanbul, Ankara, İzmir...
Akaryakıt zammı son dakika: 12 Ağustos benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? İstanbul, Ankara, İzmir...
Benzin ve motorin fiyatları, petrol fiyatlarında yaşanan gelişmeler sonrası gündeme geldi. Bu hafta motorin ve benzin fiyatlarında uygulanan indirim sonrası, dün motorin grubunda 81 kuruş zam yapıldı. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine de zam yapılacağı öğrenildi. Peki, benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 12 Ağustos akaryakıt fiyatları...