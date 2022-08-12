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Haberler Galeri Akaryakıt zammı son dakika: 12 Ağustos benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? İstanbul, Ankara, İzmir...

Akaryakıt zammı son dakika: 12 Ağustos benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? İstanbul, Ankara, İzmir...

Benzin ve motorin fiyatları, petrol fiyatlarında yaşanan gelişmeler sonrası gündeme geldi. Bu hafta motorin ve benzin fiyatlarında uygulanan indirim sonrası, dün motorin grubunda 81 kuruş zam yapıldı. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine de zam yapılacağı öğrenildi. Peki, benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 12 Ağustos akaryakıt fiyatları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.08.2022 10:03 Güncelleme Tarihi: 12.08.2022 10:03
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Akaryakıt zammı son dakika: 12 Ağustos benzin, motorin mazot, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? İstanbul, Ankara, İzmir...

Akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Brent petrol fiyatlarında yaşanan gelişmelerle birlikte akaryakıt fiyatlarında da aşağı-yukarı yönlü dalgalanma yaşanıyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatları araç sahiplerinin gündeminde yer alırken, dün motorine yapılan zam sonrası bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzine de zam yapılacağı iddia edildi. Peki, benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 12 Ağustos akaryakıt fiyatları ve son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Akaryakıt zammı son dakika: 12 Ağustos benzin, motorin mazot, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? İstanbul, Ankara, İzmir...

BENZİNE ZAM

13 Ağustos Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 1,10 TL zam bekleniyor. Motorin ve LPG grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

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Akaryakıt zammı son dakika: 12 Ağustos benzin, motorin mazot, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? İstanbul, Ankara, İzmir...

MOTORİNE ZAM YAPILDI

11 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına 81 kuruş zam yapıldı.

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Akaryakıt zammı son dakika: 12 Ağustos benzin, motorin mazot, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? İstanbul, Ankara, İzmir...

BENZİN VE MOTORİNE ÇİFTE İNDİRİM YAPILMIŞTI

Brent petrolün son 6 ayın en dip seviyesini görmesinin ardından akaryakıta çifte indirim uygulanmıştı. 6 Ağustos itibarıyla motorin fiyatına 1,15 TL, benzin fiyatına ise 2,23 TL indirim yapıldı.

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Akaryakıt zammı son dakika: 12 Ağustos benzin, motorin mazot, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? İstanbul, Ankara, İzmir...

AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İşte 12 Ağustos güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları: