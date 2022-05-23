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Haberler Galeri Sigara zammı son dakika: Sigaraya yeni zam geldi mi, gelecek mi? Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL olacak?

Sigara zammı son dakika: Sigaraya yeni zam geldi mi, gelecek mi? Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL olacak?

Sigaraya yeni zam geldi mi, gelecek mi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sigaraya yönelik zam iddialar tütün ürünü kullanıcıları tarafından merak ediliyor. En ucuz ve en pahalı sigara markası merak edilirken, Marlboro, Winston, Chesterfield, Parliament, L&M, Lark, Maltepe gibi markaların sigara fiyatları güncel olarak araştırılıyor. Peki, sigaraya yeni zam geldi mi, gelecek mi? Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL olacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.05.2022 00:32
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Sigara zammı son dakika: Sigaraya yeni zam geldi mi, gelecek mi? Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL olacak?

Sigaraya yeni zam geldi mi, gelecek mi? Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sigara tüketicileri zam iddiaları sonrasında yeni fiyatları merak ediyor. 2022 yılında toplamda 3 defa zam uygulanan sigara fiyatları, son zamla birlikte 8 TL'lik artış göstermiş, bu zamlarla en ucuz ve en pahalı sigara fiyatı değişikliğe uğramıştı. Peki, sigaraya yeni zam geldi mi, gelecek mi? Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL olacak?

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Sigara zammı son dakika: Sigaraya yeni zam geldi mi, gelecek mi? Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL olacak?

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

22 Mayıs 2022 Pazar günü güncel sigara fiyatları aşağıdaki gibidir. Bugün yeni bir sigara zammı hakkında açıklama yapılmadı.

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Sigara zammı son dakika: Sigaraya yeni zam geldi mi, gelecek mi? Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL olacak?

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI – 22 MAYIS 2022

İşte JTİ, Philip Morris, BAT grubu sigara markalarının güncel fiyatları;

Bianca - 27,00 TL

Polo (Blue, Grey) 25,00 TL

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Sigara zammı son dakika: Sigaraya yeni zam geldi mi, gelecek mi? Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL olacak?

Davidoff (Burgundy, Ivory, White - 29,00 TL

Camel: 26 TL

LD: 25,5 TL

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Sigara zammı son dakika: Sigaraya yeni zam geldi mi, gelecek mi? Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL olacak?

Kent Blue: 24,00

Kent Slims: 27 TL

Davidoff C Line Blue - 26,00 TL