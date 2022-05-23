23 Mayıs 2022, Pazartesi
Sigara zammı son dakika: Sigaraya yeni zam geldi mi, gelecek mi? Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL olacak?
Sigaraya yeni zam geldi mi, gelecek mi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sigaraya yönelik zam iddialar tütün ürünü kullanıcıları tarafından merak ediliyor. En ucuz ve en pahalı sigara markası merak edilirken, Marlboro, Winston, Chesterfield, Parliament, L&M, Lark, Maltepe gibi markaların sigara fiyatları güncel olarak araştırılıyor. Peki, sigaraya yeni zam geldi mi, gelecek mi? Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 23.05.2022 00:32
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11