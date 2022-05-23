Sigara zammı son dakika: Sigaraya yeni zam geldi mi, gelecek mi? Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL olacak?

Sigaraya yeni zam geldi mi, gelecek mi? Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sigara tüketicileri zam iddiaları sonrasında yeni fiyatları merak ediyor. 2022 yılında toplamda 3 defa zam uygulanan sigara fiyatları, son zamla birlikte 8 TL'lik artış göstermiş, bu zamlarla en ucuz ve en pahalı sigara fiyatı değişikliğe uğramıştı. Peki, sigaraya yeni zam geldi mi, gelecek mi? Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL olacak?