36 - 56 yaş arası temizlik görevlisi alınacak! İŞKUR ile 4.250 TL maaşla temizlik görevlisi ilanı açılıyor! 9 alanda TYP iş başvuruları...

İŞKUR tarafından başlatılan TYP kapsamında her yıl pek çok sayıda bakanlık bünyesine geçici gelir desteği sağlamak amacıyla personel alımları yapılıyor. İŞKUR TYP alımları için güncel açıklamalar gelmeye devam ediyor. Binlerce vatandaşa iş kapısı olan proje ile birlikle bu yıl da işe alımlar gerçekleşecek. Peki, İŞKUR TYP başvuruları 2022 başladı mı, ne zaman başlayacak? Toplum Yararına Programlar (TYP) başvuru şartları neler, kimler başvuru yapabilir?