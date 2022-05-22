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Haberler Galeri 36 - 56 yaş arası temizlik görevlisi alınacak! İŞKUR ile 4.250 TL maaşla temizlik görevlisi ilanı açılıyor! 9 alanda TYP iş başvuruları...

36 - 56 yaş arası temizlik görevlisi alınacak! İŞKUR ile 4.250 TL maaşla temizlik görevlisi ilanı açılıyor! 9 alanda TYP iş başvuruları...

İŞKUR tarafından başlatılan TYP kapsamında her yıl pek çok sayıda bakanlık bünyesine geçici gelir desteği sağlamak amacıyla personel alımları yapılıyor. İŞKUR TYP alımları için güncel açıklamalar gelmeye devam ediyor. Binlerce vatandaşa iş kapısı olan proje ile birlikle bu yıl da işe alımlar gerçekleşecek. Peki, İŞKUR TYP başvuruları 2022 başladı mı, ne zaman başlayacak? Toplum Yararına Programlar (TYP) başvuru şartları neler, kimler başvuru yapabilir?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.05.2022 21:54 Güncelleme Tarihi: 22.05.2022 21:54
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36 - 56 yaş arası temizlik görevlisi alınacak! İŞKUR ile 4.250 TL maaşla temizlik görevlisi ilanı açılıyor! 9 alanda TYP iş başvuruları...

36 - 56 yaş arası temizlik görevlisi alınacak. İŞKUR ile 4.250 TL maaşla temizlik görevlisi ilanı açılıyor. İŞKUR tTYP alımları kapsamında binlerce kişiye geçici destek sağlanıyor. İŞKUR üzerinden kayıtlarını sağlayanlar TYP iş ilanlarına başvuru yapabiliyor. Yurt genelinde binlerce iş arayan vatandaşın yoğun olarak araştırdığı İŞKUR TYP ile ilkokul, ortaokul ve lise mezunu güncel iş ilanları hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, İŞKUR TYP iş ilanları ekranı ve İŞKUR TYP yeni iş ilanları katılım koşulları neler?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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36 - 56 yaş arası temizlik görevlisi alınacak! İŞKUR ile 4.250 TL maaşla temizlik görevlisi ilanı açılıyor! 9 alanda TYP iş başvuruları...

İSTİHDAMI DESTEKLİYOR

İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.

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36 - 56 yaş arası temizlik görevlisi alınacak! İŞKUR ile 4.250 TL maaşla temizlik görevlisi ilanı açılıyor! 9 alanda TYP iş başvuruları...

İŞKUR TYP KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),

Çalışma sonucu elde edilen hane gelirinin net asgari ücretin 1,5 katını aşmaması

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36 - 56 yaş arası temizlik görevlisi alınacak! İŞKUR ile 4.250 TL maaşla temizlik görevlisi ilanı açılıyor! 9 alanda TYP iş başvuruları...
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36 - 56 yaş arası temizlik görevlisi alınacak! İŞKUR ile 4.250 TL maaşla temizlik görevlisi ilanı açılıyor! 9 alanda TYP iş başvuruları...

KİMLER KATILABİLİR?

Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir.