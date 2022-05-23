EYT son dakika gelişmesi: Kadınlarda 7.200, Erkeklerde 9.000 gün! EYT ile emeklilik nasıl olacak? 2022'de EYT çıkacak mı?

EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. EYT yasasının çıkacağı tarihi heyecanla bekleyen vatandaşlar, konu hakkında yapılan son açıklamaları araştırıyor. Ek gösterge ve temmuz zammından sonra gündeme gelmesi beklenen EYT'de yeni formül gündeme geldi. EYT çalışması hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, EYT ile emeklilik nasıl olacak? 2022'de EYT çıkacak mı? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 23.05.2022 09:15 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 09:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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