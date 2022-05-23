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Haberler Galeri EYT son dakika gelişmesi: Kadınlarda 7.200, Erkeklerde 9.000 gün! EYT ile emeklilik nasıl olacak? 2022'de EYT çıkacak mı?

EYT son dakika gelişmesi: Kadınlarda 7.200, Erkeklerde 9.000 gün! EYT ile emeklilik nasıl olacak? 2022'de EYT çıkacak mı?

EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. EYT yasasının çıkacağı tarihi heyecanla bekleyen vatandaşlar, konu hakkında yapılan son açıklamaları araştırıyor. Ek gösterge ve temmuz zammından sonra gündeme gelmesi beklenen EYT'de yeni formül gündeme geldi. EYT çalışması hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, EYT ile emeklilik nasıl olacak? 2022'de EYT çıkacak mı? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 23.05.2022 09:15 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 09:29
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EYT son dakika gelişmesi: Kadınlarda 7.200, Erkeklerde 9.000 gün! EYT ile emeklilik nasıl olacak? 2022’de EYT çıkacak mı?

Son dakika... EYT ne zaman çıkacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak adlandırılan EYT ile ilgili yeni formül ortaya çıktı. Kadınlarda 7.200, erkeklerde ise 9.000 gün formülün gündeme gelmesinin ardından, EYT ile emeklilik hesaplamasının nasıl olacağı araştırılmaya başlandı. Peki, EYT ile emeklilik nasıl olacak? 2022'de EYT çıkacak mı? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT son dakika gelişmesi: Kadınlarda 7.200, Erkeklerde 9.000 gün! EYT ile emeklilik nasıl olacak? 2022’de EYT çıkacak mı?

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

3600 ek gösterge düzenlemesi, sözleşmeli memurun kadroya geçmesi ile temmuz zammının belirlenmesinin ardından emeklilikte yaşa takılanlar için EYT düzenlemesi gündeme gelecek. Özellikle Temmuz ayından sonra EYT çalışması için yapılacak çalışmalar hız kazanacak. Emeklilikte yaşa takılanlar vatandaşlar için yapılacak çalışmaların 5 adımda sonuçlanması hedefleniyor.

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EYT son dakika gelişmesi: Kadınlarda 7.200, Erkeklerde 9.000 gün! EYT ile emeklilik nasıl olacak? 2022’de EYT çıkacak mı?

ERKEKLERDE 9.000, KADINLARDA 7.200 GÜN

Sabah'ta yer alan habere göre, EYT için son olarak kadınlarda 7.200, erkeklerde ise 9.000 gün formülü öne çıktı.

9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların emeklilik için yaş şartı dışında kadın ise 20, erkek ise 25 yılı, işe giriş tarihine göre de 5000 ile 5975 gün primi tamamlaması gerekiyor.

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EYT son dakika gelişmesi: Kadınlarda 7.200, Erkeklerde 9.000 gün! EYT ile emeklilik nasıl olacak? 2022’de EYT çıkacak mı?

EYT düzenlemesi ile prim ve yıl şartlarını tamamlayan kişilere emeklilik yolunun açılması beklentisi bulunuyor. Gündeme gelen bir formüle göre de erkeklerin 25 yıllık (9.000 gün), kadınların da 20 yıllık (7.200 gün) prim gününü tamamlamaları halinde emekli edilmeleri söz konusu olabilecek.

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EYT son dakika gelişmesi: Kadınlarda 7.200, Erkeklerde 9.000 gün! EYT ile emeklilik nasıl olacak? 2022’de EYT çıkacak mı?

PRİMİ EKSİK OLANLAR NE YAPACAK?

Burada iki seçenek öne çıkıyor. Birincisi bu vatandaşların primlerini tamamladıklarında emeklilik hakkı kazanmaları.

İkincisi ise primlerini borçlanma yöntemleriyle tamamlamaları. Kadınların doğum, erkeklerin askerlik borçlanmalarıyla bu primleri tamamlama imkanları bulunuyor.