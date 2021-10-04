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Haberler Galeri Sigara zammı son dakika: Kent, Rothmans, Viceroy, Pall Mall, Tekel 2000-2001, Samsun, Maltepe ne kadar, kaç TL oldu?

Sigara zammı son dakika: Kent, Rothmans, Viceroy, Pall Mall, Tekel 2000-2001, Samsun, Maltepe ne kadar, kaç TL oldu?

Son dakika... Sigara zammı ne kadar? 4 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere bazı sigara fiyatlarına zam geldi. Bu gelişmelerin ardından sigara tiryakileri tarafından hangi sigaraya ne kadar zam geldiği araştırılıyor. Bu kapsamda British American Tobacco (BAT) grubuna ait sigara markalarının güncel fiyatları araştırılıyor. Peki, BAT sigara zammı var mı? Kent, Rothmans, Viceroy, Pall Mall, Tekel 2000-2001, Samsun, Maltepe ne kadar, kaç TL oldu? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.10.2021 09:47 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 10:18
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Sigara zammı son dakika: Kent, Rothmans, Viceroy, Pall Mall, Tekel 2000-2001, Samsun, Maltepe ne kadar, kaç TL oldu?

BAT sigara fiyatları ne kadar? Son dakika sigara zammı açıklamalarının ardından güncel sigara fiyat listesi araştırılmaya başlandı. British American Tobacco (TAB) grubuna ait Kent, Rothmans, Viceroy, Pall Mall, Tekel 2000, Tekel 2001, Samsun ve Maltepe sigaralarına zam yapılıp yapılmadığı konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, BAT sigara zammı var mı? Kent, Rothmans, Viceroy, Pall Mall, Tekel 2000-2001, Samsun, Maltepe ne kadar, kaç TL oldu? İşte BAT grubu sigara fiyatları güncel liste...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sigara zammı son dakika: Kent, Rothmans, Viceroy, Pall Mall, Tekel 2000-2001, Samsun, Maltepe ne kadar, kaç TL oldu?

SİGARA FİYATLARI GÜNCEL LİSTE

İşte 4 Ekim 2021 sigara fiyatları güncel liste:

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Sigara zammı son dakika: Kent, Rothmans, Viceroy, Pall Mall, Tekel 2000-2001, Samsun, Maltepe ne kadar, kaç TL oldu?

British American Tobacco

Kent (Dark blue, dark blue long, switch): 15 TL

Kent D-Range: 15 TL

Kent Slims: 18 TL

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Sigara zammı son dakika: Kent, Rothmans, Viceroy, Pall Mall, Tekel 2000-2001, Samsun, Maltepe ne kadar, kaç TL oldu?

Kent (Blue, Grey, White): 16 TL

Rothmans: 14,50 TL

Viceroy: 15,00 TL

Pall Mall: 15,00 TL

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Sigara zammı son dakika: Kent, Rothmans, Viceroy, Pall Mall, Tekel 2000-2001, Samsun, Maltepe ne kadar, kaç TL oldu?

Tekel 2000: 14,50 TL

Tekel 2001: 14,50 TL

Samsun: 15,00 TL

Maltepe: 15,00 TL