Sigara zammı son dakika: Kent, Rothmans, Viceroy, Pall Mall, Tekel 2000-2001, Samsun, Maltepe ne kadar, kaç TL oldu?

Son dakika... Sigara zammı ne kadar? 4 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere bazı sigara fiyatlarına zam geldi. Bu gelişmelerin ardından sigara tiryakileri tarafından hangi sigaraya ne kadar zam geldiği araştırılıyor. Bu kapsamda British American Tobacco (BAT) grubuna ait sigara markalarının güncel fiyatları araştırılıyor. Peki, BAT sigara zammı var mı? Kent, Rothmans, Viceroy, Pall Mall, Tekel 2000-2001, Samsun, Maltepe ne kadar, kaç TL oldu? İşte cevaplar...