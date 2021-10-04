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JTI sigara zammı son dakika: Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

JTİ sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigara fiyatlarına yapılan son dakika zam açıklamasının ardından hangi sigaralara zam geldiği araştırılıyor. JTI grubuna ait olan Winston, Camel, Monte Carlı ve LD marka sigara fiyatlarının ne kadar olduğu araştırılıyor. 4 Ekim itibarıyla JTİ sigara fiyatları ne kadar oldu? Güncel sigara fiyatları ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, JTI sigara zammı ne kadar oldu? Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.10.2021 09:59 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 10:22
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JTI sigara zammı son dakika: Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

JTI sigara zammı ne kadar? Japan Tobacco International (JTI) grubuna ait sigara markalarına zam gelip gelmediği araştırılıyor. 4 Ekim itibarıyla bazı sigaralara yapılan zammın ardından Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatları güncel liste araştırılmaya başlandı. Peki, JTI sigara zammı var mı? Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte cevaplar...

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JTI sigara zammı son dakika: Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

SİGARA FİYATLARI ZAMLI GÜNCEL LİSTE

İşte 4 Ekim itibarıyla marka marka sigara fiyatları güncel liste:

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JTI sigara zammı son dakika: Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

JTI

Winston Slender: 15 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

Winston: 16 TL

Camel Slender: 14,5 TL

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JTI sigara zammı son dakika: Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Camel Rework: 15 TL

Camel: 15 TL

Monte Carlo Slender: 14 TL

Monte Carlo: 14,5 TL

LD: 14 TL

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JTI sigara zammı son dakika: Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

British American Tobacco

Kent (Dark blue, dark blue long, switch): 15 TL

Kent D-Range: 15 TL

Kent Slims: 18 TL

Kent (Blue, Grey, White): 16 TL

Rothmans: 14,50 TL

Viceroy: 15,00 TL