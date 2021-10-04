JTI sigara zammı son dakika: Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

JTİ sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigara fiyatlarına yapılan son dakika zam açıklamasının ardından hangi sigaralara zam geldiği araştırılıyor. JTI grubuna ait olan Winston, Camel, Monte Carlı ve LD marka sigara fiyatlarının ne kadar olduğu araştırılıyor. 4 Ekim itibarıyla JTİ sigara fiyatları ne kadar oldu? Güncel sigara fiyatları ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, JTI sigara zammı ne kadar oldu? Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte merak edilenler...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 04.10.2021 09:59 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 10:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL