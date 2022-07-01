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Haberler Galeri Sigara zammı son dakika: JTI sigaraya ne kadar zam geldi? Camel, Winston, Monte Carlo zamlı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sigara zammı son dakika: JTI sigaraya ne kadar zam geldi? Camel, Winston, Monte Carlo zamlı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sigara zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. JTI grubuna ait sigara markalarına zam yapıldı. Bu gelişmelerin ardından sigara tiryakileri tarafından sigaraya ne kadar zam geldiği araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde tütün ürünlerinde ÖTV artışı uygulanmıştı. Peki, JTI sigaraya ne kadar zam geldi? Camel, Winston, LD, Monte Carlo zamlı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel sigara fiyatları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.07.2022 16:40 Güncelleme Tarihi: 01.07.2022 16:45
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Sigara zammı son dakika: JTI sigaraya ne kadar zam geldi? Camel, Winston, Monte Carlo zamlı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sigara zammı son dakika... Sigaraya ne kadar zam geldi? Japan Tobacco America tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, sigara fiyatlarında artış yapıldı. 2 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak sigara zammının ne kadar olduğu ve güncel sigara fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki, JTI sigaraya ne kadar zam geldi? Camel, Winston, Monte Carlo zamlı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sigara zammı son dakika: JTI sigaraya ne kadar zam geldi? Camel, Winston, Monte Carlo zamlı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

SİGARAYA NE KADAR ZAM GELDİ?

JTI grubuna ait sigara fiyatlarına 2'şer TL zam geldi.

İşte zam sonrası güncel fiyatlar:

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Sigara zammı son dakika: JTI sigaraya ne kadar zam geldi? Camel, Winston, Monte Carlo zamlı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

JTI SİGARA FİYATLARI

Winston Slender: 28 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 28 TL

Winston: 29 TL

Winston Xsence Black&Gray: 30 TL

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Sigara zammı son dakika: JTI sigaraya ne kadar zam geldi? Camel, Winston, Monte Carlo zamlı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Camel Slender: 27,50 TL

Camel: 28 TL

Monte Carlo: 27,50 TL

LD: 27,50 TL

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Sigara zammı son dakika: JTI sigaraya ne kadar zam geldi? Camel, Winston, Monte Carlo zamlı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

2022 BAT SİGARA FİYATLARI

Kent (Dark blue, dark blue long, switch): 26 TL

Kent D-Range: 26 TL

Kent (Blue, Grey, White): 27 TL