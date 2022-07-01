Sigara zammı son dakika: JTI sigaraya ne kadar zam geldi? Camel, Winston, Monte Carlo zamlı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sigara zammı son dakika... Sigaraya ne kadar zam geldi? Japan Tobacco America tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, sigara fiyatlarında artış yapıldı. 2 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak sigara zammının ne kadar olduğu ve güncel sigara fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki, JTI sigaraya ne kadar zam geldi? Camel, Winston, Monte Carlo zamlı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte haberin detayları...