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Sigara zammı son dakika: JTI sigaraya ne kadar zam geldi? Camel, Winston, Monte Carlo zamlı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Sigara zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. JTI grubuna ait sigara markalarına zam yapıldı. Bu gelişmelerin ardından sigara tiryakileri tarafından sigaraya ne kadar zam geldiği araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde tütün ürünlerinde ÖTV artışı uygulanmıştı. Peki, JTI sigaraya ne kadar zam geldi? Camel, Winston, LD, Monte Carlo zamlı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel sigara fiyatları...