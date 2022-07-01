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Memur maaşı ödeme takvimi: 2022 Temmuz zamlı memur maaşları bayramdan önce yatacak mı? Enflasyon farkı ne zaman yatacak?

Memur maaşı bayram önce yatacak mı? Her ayın 15'inde heaplara yatırılan memur maaşlarının bu ay bayramdan önce yatırılıp yatırılmayacağı merak ediliyordu. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardınadan detaylar açıklandı. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından gözler maaş ödemelerine çevrildi. Peki, 2022 Temmuz zamlı memur maaşları bayramdan önce yatacak mı? Enflasyon farkı ne zaman yatacak? İşte memur maaşı ödeme takvimi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.07.2022 15:18
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Memur maaşı ödeme takvimi: 2022 Temmuz zamlı memur maaşları bayramdan önce yatacak mı? Enflasyon farkı ne zaman yatacak?

Memur maaşı ödeme takvimi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Kurban Bayramı öncesinde maaşların ödenip ödenmeyeceği merak ediliyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Temmuz ayı memur maaşları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 2022 Temmuz zamlı memur maaşları bayramdan önce yatacak mı? Enflasyon farkı ne zaman yatacak? İşte memur maaşı ödeme takvimi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Memur maaşı ödeme takvimi: 2022 Temmuz zamlı memur maaşları bayramdan önce yatacak mı? Enflasyon farkı ne zaman yatacak?

MEMUR MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

Temmuz ayı zamlı memur maaşları, 8 Temmuz tarihinde hesaplara yatacak.

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Memur maaşı ödeme takvimi: 2022 Temmuz zamlı memur maaşları bayramdan önce yatacak mı? Enflasyon farkı ne zaman yatacak?

MEMUR MAAŞI ENFLASYON FARKI NE KADAR?

Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi (Ocak-Mayıs enflasyonu) yüzde 35.64 olarak gerçekleşti. Buna göre, memurların ve memur emeklilerinin zammı ise yüzde 28.14 fark ile yüzde 35.14'e çıktı. Kesin zam oranı için son bir veri (Haziran enflasyonu) kaldı.

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Memur maaşı ödeme takvimi: 2022 Temmuz zamlı memur maaşları bayramdan önce yatacak mı? Enflasyon farkı ne zaman yatacak?

MERKEZ BANKASI TAHMİNİ YÜZDE 40.75

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Haziran ayı enflasyon tahmini yüzde 3.77 oldu. Bu tahmi gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon yüzde 40.75 çıkacak. Bu kapsamda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 40.75, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 7 ve yüzde 33.25 fark ile yüzde 40.25 zam yapılacak.

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Memur maaşı ödeme takvimi: 2022 Temmuz zamlı memur maaşları bayramdan önce yatacak mı? Enflasyon farkı ne zaman yatacak?

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Memur: Şu an 6.429 lira olan en düşük memur maaşı, yüzde 35.14 zam uygulanması halinde 8.688 lira olacak. Zam oranının yüzde 40.25 olması durumunda ise 9.016 liraya yükselecek.

Memur emeklisi: En düşük memur emeklisi maaşı şu an 4.289 lira olarak uygulanıyor. Temmuz zammının yüzde 35.14 çıkması durumunda 5.797 lira, yüzde 40.25 olması halinde ise 6.016 lira olacak.