01 Temmuz 2022, Cuma
Memur maaşı ödeme takvimi: 2022 Temmuz zamlı memur maaşları bayramdan önce yatacak mı? Enflasyon farkı ne zaman yatacak?
Memur maaşı bayram önce yatacak mı? Her ayın 15'inde heaplara yatırılan memur maaşlarının bu ay bayramdan önce yatırılıp yatırılmayacağı merak ediliyordu. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardınadan detaylar açıklandı. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından gözler maaş ödemelerine çevrildi. Peki, 2022 Temmuz zamlı memur maaşları bayramdan önce yatacak mı? Enflasyon farkı ne zaman yatacak? İşte memur maaşı ödeme takvimi...
Giriş Tarihi: 01.07.2022 15:18
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