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Haberler Galeri Philip Morris sigaraya zam geldi mi? 2 Temmuz Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigara fiyatları ne kadar?

Philip Morris sigaraya zam geldi mi? 2 Temmuz Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigara fiyatları ne kadar?

Philip Morris sigaraya zam geldi mi? 2 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere JTI grubuna ait sigaralara 2'şer TL zam geldi. Bu gelişmelerin ardından gözler Philip Morris grubuna çevrildi. Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M markalarının yer aldığı Philip Morris grubunda zam yapılıp yapılmadığı araştırılıyor. Peki, Philip Morris sigaraya zam geldi mi? 2 Temmuz Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigara fiyatları ne kadar? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.07.2022 16:52 Güncelleme Tarihi: 01.07.2022 16:52
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Philip Morris sigaraya zam geldi mi? 2 Temmuz Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigara fiyatları ne kadar?

Philip Morris sigaraya zam geldi mi? Japan Tobacco International (JTI) grubuna ait sigara markalarına 2'şer TL zam geldi. Bu gelişmelerin ardından Philip Morris grubuna ait sigara fiyatlarında artış olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Sigara zammı ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, Philip Morris sigaraya zam geldi mi? 2 Temmuz Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigara fiyatları ne kadar? İşte son gelişmeler...

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Philip Morris sigaraya zam geldi mi? 2 Temmuz Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigara fiyatları ne kadar?

PHİLİP MORRİS SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

Hemen şunu belirtelim ki, Philip Morris tarafından sigara zammı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. JTI grubunun ardından Philip Morris ve BAT grubunun da kısa süre içerisinde zam açıklaması yapması bekleniyor.

İşte zamlı güncel fiyatlar:

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Philip Morris sigaraya zam geldi mi? 2 Temmuz Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigara fiyatları ne kadar?

JTI SİGARA FİYATLARI

Winston Slender: 28 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 28 TL

Winston: 29 TL

Winston Xsence Black&Gray: 30 TL

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Philip Morris sigaraya zam geldi mi? 2 Temmuz Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigara fiyatları ne kadar?

Camel Slender: 27,50 TL

Camel: 28 TL

Monte Carlo: 27,50 TL

LD: 27,50 TL

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Philip Morris sigaraya zam geldi mi? 2 Temmuz Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigara fiyatları ne kadar?

2022 BAT SİGARA FİYATLARI

Kent (Dark blue, dark blue long, switch): 26 TL

Kent D-Range: 26 TL

Kent (Blue, Grey, White): 27 TL