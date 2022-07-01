HaberlerGaleriPhilip Morris sigaraya zam geldi mi? 2 Temmuz Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigara fiyatları ne kadar?
Philip Morris sigaraya zam geldi mi? 2 Temmuz Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigara fiyatları ne kadar?
Philip Morris sigaraya zam geldi mi? 2 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere JTI grubuna ait sigaralara 2'şer TL zam geldi. Bu gelişmelerin ardından gözler Philip Morris grubuna çevrildi. Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M markalarının yer aldığı Philip Morris grubunda zam yapılıp yapılmadığı araştırılıyor. Peki, Philip Morris sigaraya zam geldi mi? 2 Temmuz Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigara fiyatları ne kadar? İşte cevaplar...