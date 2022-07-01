Philip Morris sigaraya zam geldi mi? Japan Tobacco International (JTI) grubuna ait sigara markalarına 2'şer TL zam geldi. Bu gelişmelerin ardından Philip Morris grubuna ait sigara fiyatlarında artış olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Sigara zammı ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, Philip Morris sigaraya zam geldi mi? 2 Temmuz Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigara fiyatları ne kadar? İşte son gelişmeler...