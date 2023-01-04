SİGARA ZAMMI SON DAKİKA: 2023 Ocak sigaraya zam var mı? Hangi sigara markalarına zam gelecek? En ucuz sigara ne kadar?

Sigara zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Geçen yıl 9 ay içerisinde 5 kez zamlanan sigara fiyatlarına yeni zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. 2022 yılında toplam 8 lira artış olan sigaraya 2023'te zam gelip gelmeyeceğini merak eden vatandaşlar, konu hakkında son açıklamaları araştırmaya başladı. Peki, 2023 Ocak sigaraya zam var mı? Hangi sigara markalarına zam gelecek? En ucuz sigara ne kadar? İşte merak edilenler...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 04.01.2023 16:59 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023 16:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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