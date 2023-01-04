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SİGARA ZAMMI SON DAKİKA: 2023 Ocak sigaraya zam var mı? Hangi sigara markalarına zam gelecek? En ucuz sigara ne kadar?

Sigara zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Geçen yıl 9 ay içerisinde 5 kez zamlanan sigara fiyatlarına yeni zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. 2022 yılında toplam 8 lira artış olan sigaraya 2023'te zam gelip gelmeyeceğini merak eden vatandaşlar, konu hakkında son açıklamaları araştırmaya başladı. Peki, 2023 Ocak sigaraya zam var mı? Hangi sigara markalarına zam gelecek? En ucuz sigara ne kadar? İşte merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.01.2023 16:59 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023 16:59
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SİGARA ZAMMI SON DAKİKA: 2023 Ocak sigaraya zam var mı? Hangi sigara markalarına zam gelecek? En ucuz sigara ne kadar?

Sigaraya zam var mı? 2023 yılı ile birlikte en çok araştırılanlar arasında sigara zammı yer aldı. TÜİK'in enflasyon verilerini açıklamasının ardından alkol ve tütün ürünlerinde yapılacak ÖTV artış oranı da belli oldu. Bu gelişmelerin ardından sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, 2023 Ocak sigaraya zam var mı? Hangi sigara markalarına zam gelecek? En ucuz sigara ne kadar? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SİGARA ZAMMI SON DAKİKA: 2023 Ocak sigaraya zam var mı? Hangi sigara markalarına zam gelecek? En ucuz sigara ne kadar?

SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?

Hemen şunu belirtelim ki, sigaraya zam yapılıp yapılmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

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SİGARA ZAMMI SON DAKİKA: 2023 Ocak sigaraya zam var mı? Hangi sigara markalarına zam gelecek? En ucuz sigara ne kadar?

EN UCUZ SİGARA FİYATI NE KADAR?

Son sigara zammının ardından en düşük sigara fiyatı 29,50 TL, en yüksek sigara fiyatı ise 48 TL'yi gördü.

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SİGARA ZAMMI SON DAKİKA: 2023 Ocak sigaraya zam var mı? Hangi sigara markalarına zam gelecek? En ucuz sigara ne kadar?

ALKOL VE TÜTÜN ÜRÜNLERİNDE ÖTV ARTIŞI BELLİ OLDU

TÜİK'in Aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini açıklamasının ardından alkol ve tütün ürünleri üzerinden alınan maktu ve asgari maktu ÖTV tutarlarındaki otomatik artış oranları da belli oldu.

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SİGARA ZAMMI SON DAKİKA: 2023 Ocak sigaraya zam var mı? Hangi sigara markalarına zam gelecek? En ucuz sigara ne kadar?

Geçen yılın ikinci yarısında Yİ-ÜFE yüzde 22,29 oranında artış gösterdi. Bununla birlikte alkol ve tütün ürünleri üzerinden alınan maktu ve asgari maktu ÖTV tutarları da bu oranda artırılacak.