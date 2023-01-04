İSTANBUL TOKİ KURA TAKVİMİ: 2023 İstanbul kura çekimi ne zaman? Tuzla, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca...

İstanbul TOKİ kurası ne zaman çekilecek? Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 250 bin sosyal konut projesinde kura çekimi 8 Aralık 2022 tarihinde başlamıştı. Bu süreçte en çok merak edilenler arasında İstanbul kurası yer aldı. İstanbul için başvuru yapan vatandaşlar, kuraların hangi tarihlerde çekileceğini araştırıyor. Peki, 2023 İstanbul kura çekimi ne zaman? Tuzla, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca TOKİ kurası hangi tarihte çekilecek? İşte son gelişmeler...