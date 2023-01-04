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Haberler Galeri İSTANBUL TOKİ KURA TAKVİMİ: 2023 İstanbul kura çekimi ne zaman? Tuzla, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca...

İSTANBUL TOKİ KURA TAKVİMİ: 2023 İstanbul kura çekimi ne zaman? Tuzla, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca...

250 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'a inşa edilecek 50 bin konut için gözler kura takvimine çevrildi. 2023 yılına girmemiz ile birlikte İstanbul TOKİ kura takvimi hakkında araştırmalar hız kazandı. 5'inci etap kura takviminin belli olmasıyla birlikte en çok araştırılanlar arasında İstanbul yer aldı. Peki, 2023 İstanbul kura çekimi ne zaman? Tuzla, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca TOKİ kurası hangi tarihte çekilecek? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.01.2023 17:52 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023 17:52
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İSTANBUL TOKİ KURA TAKVİMİ: 2023 İstanbul kura çekimi ne zaman? Tuzla, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca...

İstanbul TOKİ kurası ne zaman çekilecek? Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 250 bin sosyal konut projesinde kura çekimi 8 Aralık 2022 tarihinde başlamıştı. Bu süreçte en çok merak edilenler arasında İstanbul kurası yer aldı. İstanbul için başvuru yapan vatandaşlar, kuraların hangi tarihlerde çekileceğini araştırıyor. Peki, 2023 İstanbul kura çekimi ne zaman? Tuzla, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca TOKİ kurası hangi tarihte çekilecek? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İSTANBUL TOKİ KURA TAKVİMİ: 2023 İstanbul kura çekimi ne zaman? Tuzla, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca...

İSTANBUL TOKİ KURA TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

TOKİ İstanbul kura çekimi; Tuzla, Silivri, Başakşehir, Arnavutköy, Esenler ve Çatalca ilçelerinde yapılacak. Toplam 50 bin konut için hak sahibi belirleme kurası çekilecek. Ancak, TOKİ tarafından İstanbul kura takvimi henüz açıklanmadı. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

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İSTANBUL TOKİ KURA TAKVİMİ: 2023 İstanbul kura çekimi ne zaman? Tuzla, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca...

TOKİ SOSYAL KONUT KURA ÇEKİLİŞİ HAKKINDA

"Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecek.

1) Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Gazilere (Kıbrıs, Kore) konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

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İSTANBUL TOKİ KURA TAKVİMİ: 2023 İstanbul kura çekimi ne zaman? Tuzla, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca...

2) "En Az %40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

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İSTANBUL TOKİ KURA TAKVİMİ: 2023 İstanbul kura çekimi ne zaman? Tuzla, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca...

3) Emekli Vatandaşlara konut sayısının %20'isi kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.