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İSTANBUL TOKİ KURA TAKVİMİ: 2023 İstanbul kura çekimi ne zaman? Tuzla, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca...
250 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'a inşa edilecek 50 bin konut için gözler kura takvimine çevrildi. 2023 yılına girmemiz ile birlikte İstanbul TOKİ kura takvimi hakkında araştırmalar hız kazandı. 5'inci etap kura takviminin belli olmasıyla birlikte en çok araştırılanlar arasında İstanbul yer aldı. Peki, 2023 İstanbul kura çekimi ne zaman? Tuzla, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca TOKİ kurası hangi tarihte çekilecek? İşte cevaplar...