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Haberler Galeri Dul ve yetim aylığı ne kadar oldu? 2023 Dul ve yetim aylığı arttı mı, kaç TL?

Dul ve yetim aylığı ne kadar oldu? 2023 Dul ve yetim aylığı arttı mı, kaç TL?

Dul ve yetim aylığı ne kadar oldu? sorusu asgari ücret ve enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından sorgulanmaya başladı. Dul ve yetimleri aylıkları enflasyona göre yüzde 15,39 oranında artacaktı. Ancak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte zam oranı yüzde 30 olarak güncellendi. Peki, Dul ve yetim aylığı ne kadar oldu? 2023 Dul ve yetim aylığı arttı mı, kaç TL? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 04.01.2023 16:33 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023 16:38
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Dul ve yetim aylığı ne kadar oldu? 2023 Dul ve yetim aylığı arttı mı, kaç TL?

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kurlu'yu ilgilendiren Aralık ayı enflasyon rakamları belli oldu. Bununla birlikte dul ve yetimleri aylıklarında da artış oldu. Söz konusu aylıklar, enflasyona göre yüzde 15,39 oranında artacaktı. Ancak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte zam oranı yüzde 30 olarak güncellendi. Peki, Dul ve yetim aylığı ne kadar oldu? 2023 Dul ve yetim aylığı arttı mı, kaç TL?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dul ve yetim aylığı ne kadar oldu? 2023 Dul ve yetim aylığı arttı mı, kaç TL?
2023 DUL VE YETİM AYLIKLARI NE KADAR OLDU?
Yüzde 25 hisse oranına göre; en düşük dul ve yetim aylığı 877 TL'den yüzde 30 zam oranı ile birlikte 1.140 TL'ye yükselecek.
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Dul ve yetim aylığı ne kadar oldu? 2023 Dul ve yetim aylığı arttı mı, kaç TL?

Yüzde 25 hisse oranına göre; en yüksek dul ve yetim aylığı 3.228 TL'den olan yüzde 30 zam oranı ile birlikte 4.196 TL'ye yükselecek.

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Dul ve yetim aylığı ne kadar oldu? 2023 Dul ve yetim aylığı arttı mı, kaç TL?

Yüzde 50 hisse oranına göre; en düşük dul ve yetim aylığı 1.755 TL'den yüzde 30 zam oranı ile birlikte 2.281 TL'ye yükselecek.

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Dul ve yetim aylığı ne kadar oldu? 2023 Dul ve yetim aylığı arttı mı, kaç TL?

Yüzde 50 hisse oranına göre; en yüksek dul ve yetim aylığı 4.145 TL'den yüzde 30 zam oranı ile birlikte 5.388 TL'ye yükselecek.