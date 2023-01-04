Dul ve yetim aylığı ne kadar oldu? 2023 Dul ve yetim aylığı arttı mı, kaç TL?

Dul ve yetim aylığı ne kadar oldu? sorusu asgari ücret ve enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından sorgulanmaya başladı. Dul ve yetimleri aylıkları enflasyona göre yüzde 15,39 oranında artacaktı. Ancak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte zam oranı yüzde 30 olarak güncellendi. Peki, Dul ve yetim aylığı ne kadar oldu? 2023 Dul ve yetim aylığı arttı mı, kaç TL? İşte, detaylar...