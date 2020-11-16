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Sigara zammı son dakika: 16 Kasım güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? Marlboro, Chesterfield, Winston, Lark...

Son dakika... Sigaraya zam geldi mi? 2020'nin yavaş yavaş sonlarına doğru gelinirken, sigara fiyatlarına yeni zam yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Bilindiği üzere tüm illerde yoğun cadde, sokak ve durak gibi alanlarda sigara içmek yasaklandı. Uzmanlar sigara yasağı ile birlikte sigarayı bırakmanın tam fırsatı olduğunu dile getiriyor. Peki, 16 Kasım güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? Marlboro, Chesterfield, Winston, Lark sigara fiyatlarına zam geldi mi? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 16.11.2020 16:49 Güncelleme Tarihi: 16.11.2020 16:58
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Sigara zammı son dakika: 16 Kasım güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? Marlboro, Chesterfield, Winston, Lark...

Sigara fiyatları konusunda son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. JTI, BAT ve Philip Morris tarafından güncel sigara fiyat listesi duyurulmuştu. Son olarak koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm illerde valilik ve kaymakamlıklarca belirlenecek bazı cadde ve sokaklarla ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda sigara içmek yasaklandı. Peki, Kasım ayı güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Marlboro, Chesterfield, Winston, Lark sigara fiyatları ne kadar? İşte haberin detayları...

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Sigara zammı son dakika: 16 Kasım güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? Marlboro, Chesterfield, Winston, Lark...

SİGARA FİYATLARINA ZAM GELECEK Mİ?

JTI, BAT ve Philip Morris tarafından sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı konusunda herhangi bir resmi açıklama gelmedi.

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Sigara zammı son dakika: 16 Kasım güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? Marlboro, Chesterfield, Winston, Lark...

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

Kasım ayı itibarıyla markaların güncel sigara fiyatları şu şekilde:

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Sigara zammı son dakika: 16 Kasım güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? Marlboro, Chesterfield, Winston, Lark...

JTI SİGARA FİYATLARI

Winston Slender: 15 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

Winston: 16 TL

Camel Slender: 14,5 TL

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Sigara zammı son dakika: 16 Kasım güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? Marlboro, Chesterfield, Winston, Lark...

Camel Rework: 15 TL

Camel: 15 TL

Monte Carlo Slender: 14 TL

Monte Carlo: 14,5 TL

LD: 14 TL