Sigara fiyatları konusunda son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. JTI, BAT ve Philip Morris tarafından güncel sigara fiyat listesi duyurulmuştu. Son olarak koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm illerde valilik ve kaymakamlıklarca belirlenecek bazı cadde ve sokaklarla ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda sigara içmek yasaklandı. Peki, Kasım ayı güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Marlboro, Chesterfield, Winston, Lark sigara fiyatları ne kadar? İşte haberin detayları...