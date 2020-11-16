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Sigara zammı son dakika: 16 Kasım güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? Marlboro, Chesterfield, Winston, Lark...
Son dakika... Sigaraya zam geldi mi? 2020'nin yavaş yavaş sonlarına doğru gelinirken, sigara fiyatlarına yeni zam yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Bilindiği üzere tüm illerde yoğun cadde, sokak ve durak gibi alanlarda sigara içmek yasaklandı. Uzmanlar sigara yasağı ile birlikte sigarayı bırakmanın tam fırsatı olduğunu dile getiriyor. Peki, 16 Kasım güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? Marlboro, Chesterfield, Winston, Lark sigara fiyatlarına zam geldi mi? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 16.11.2020 16:49Güncelleme Tarihi: 16.11.2020 16:58