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16 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Satışlar adeta durdu: İkinci el araba fiyatları düşecek mi? Uzmanından dikkat çeken fiyat açıklaması! Yüzde 15... Satışlar adeta durdu: İkinci el araba fiyatları düşecek mi? Uzmanından dikkat çeken fiyat açıklaması! Yüzde 15... İkinci el araba fiyatları düşecek mi? Koronavirüs salgını sonrası sıfır araç bulunurluğunun az olması nedeniyle ikinci el araç fiyatlarında sert yükseliş görülmüştü. Döviz kurlarındaki düşüş ve korona aşısı ile ilgili gelen müjdeli haberin ardından ikinci el oto pazarında satışlar adeta durma noktasına geldi. Vatandaşlar fiyatların ne zaman düşeceğini araştırıyor. Uzmanlardan ikinci el araç fiyatları konusunda dikkat çeken açıklama geldi. Peki, ikinci el araba fiyatları düşecek mi? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 16.11.2020 16:22 Güncelleme Tarihi: 16.11.2020 16:34
İkinci el araba fiyatları konusunda son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Koronavirüs salgını sonrası ikinci el araç fiyatları sıfır araç fiyatlarını geçmişti. Sıfır araç bulunurluğunun az olması nedeniyle ikinci el piyasasında hareketlilik başlamış ve fiyatlar sert yükselmişti. Geçtiğimiz günlerde yaşanan döviz kurlarındaki düşüş nedeniyle ikinci el oto piyasasında satışlar adeta durma noktasına geldi. Peki, ikinci el araba fiyatları düşecek mi? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR İKİNCİ EL ARABA FİYARLARI DÜŞECEK Mİ?
Sabah'ın haberine göre, yaşanan bu gelişmeler sonrasında ikinci el otomobil pazarında şişirilmiş fiyatların normal seviyelere geleceği tahmin ediliyor. Ayrıca aracını hızla elinden çıkarmak isteyen satıcılar nedeniyle fiyatlarda yüzde 10-15 civarında düşüşler görülebileceği konuşuluyor.
Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, kasımdaki satışların ekime göre yüzde 30 düştüğünü söyledi.
TÜKETİCİ PİYASALARI BEKLİYOR Kurlardaki dalgalanmayla birlikte tüketicilerin beklemeye geçtiğini ifade eden Ayyıldız, talebin yavaşlamasında Kovid-19 vakalarındaki artışın da etkili olduğunu kaydetti. Bu dönemde ikinci eldeki fiyat artışının durduğunu söyleyen Ayyıldız, "Ama fiyatlarda bir gerileme söz konusu değil. Bundan sonra kurdaki düşüşe göre ikinci el otomobil fiyatlarında bir gerileme yaşanır. İkinci el fiyatlarındaki düşüş kurdaki düşüşten daha fazla olur" diye konuştu.
Ayyıldız, döviz kurunun bu seviyelerde kalması halinde ikinci el otomobil fiyatlarında yıl sonuna kadar yüzde 15 civarında düşüş yaşanabileceğine dikkat çekti.
İKİNCİ EL ONLİNE OTO PAZARINDA EN ÇOK TERCİH EDİLENLER BELLİ OLDU
İkinci el online pazarda, bu yılın eylül ayında da en çok tercih edilen otomotiv markaları Volkswagen (VW) , Renault ve Ford oldu.
AA muhabirinin INDICATA'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, ekim ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında toplam 207 bin 437 adet satış (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) gerçekleşti.