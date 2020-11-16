İKİNCİ EL ONLİNE OTO PAZARINDA EN ÇOK TERCİH EDİLENLER BELLİ OLDU

İkinci el online pazarda, bu yılın eylül ayında da en çok tercih edilen otomotiv markaları Volkswagen (VW) , Renault ve Ford oldu.

AA muhabirinin INDICATA'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, ekim ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında toplam 207 bin 437 adet satış (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) gerçekleşti.