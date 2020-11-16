Dünyanın en büyük asma köprüsü olacak! İşte açılacağı tarih

Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılması beklenen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde işçilerin üzerinde çalışacağı 'kedi yolu' yapımına başlandı.

İHA Giriş Tarihi: 16.11.2020 17:16 Güncelleme Tarihi: 16.11.2020 17:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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