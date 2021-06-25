Sigara zammı son dakika: 1 Temmuz'da sigara fiyatlarına zam gelecek mi? Marlboro, Parliament, Kent, Winston...

Son dakika... Sigara fiyatlarına zam gelecek mi? Geçtiğimiz aylarda bazı sigara markalarına zam gelmişti. Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan alkol ve tütün ürünlerindeki ÖTV kararının ardından gözler sigara fiyatlarına çevrildi. Temmuz ayı itibarıyla fiyatlarıda herhangi bir değişiklik olup olmayacağını merak eden vatandaşlar konu ile ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, 1 Temmuz'da sigara fiyatlarına zam gelecek mi? Marlboro, Parliament, Kent, Winston ne kadar? İşte güncel sigara fiyatları...