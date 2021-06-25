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Sigara zammı son dakika: 1 Temmuz'da sigara fiyatlarına zam gelecek mi? Marlboro, Parliament, Kent, Winston...

Son dakika... Sigara fiyatlarına zam gelecek mi? Geçtiğimiz aylarda bazı sigara markalarına zam gelmişti. Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan alkol ve tütün ürünlerindeki ÖTV kararının ardından gözler sigara fiyatlarına çevrildi. Temmuz ayı itibarıyla fiyatlarıda herhangi bir değişiklik olup olmayacağını merak eden vatandaşlar konu ile ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, 1 Temmuz'da sigara fiyatlarına zam gelecek mi? Marlboro, Parliament, Kent, Winston ne kadar? İşte güncel sigara fiyatları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.06.2021 09:27
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Sigara zammı son dakika: 1 Temmuz'da sigara fiyatlarına zam gelecek mi? Marlboro, Parliament, Kent, Winston...

Sigara zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 2021 Nisan ayının ilk gününde sigara fiyatlarında değişikliğe gidilmişti. Şimdi ise gözler temmuz ayına çevrildi. Temmuz'da sigaraya zam yapılıp yapılmayacağı konusunda araştırmalar sürerken, alkol ve tütün ürünlerinde yılın ikinci yarısında uygulanacak ÖTV hakkında karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Peki, 1 Temmuz'da sigara fiyatlarına zam gelecek mi? Marlboro, Parliament, Kent, Winston ne kadar? İşte son gelişmeler...

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Sigara zammı son dakika: 1 Temmuz'da sigara fiyatlarına zam gelecek mi? Marlboro, Parliament, Kent, Winston...

1 TEMMUZ'DA SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?

Alkol ve tütün ürünlerinde yılın ikinci yarısında özel tüketim vergisi (ÖTV) uygulamalarında değişiklik olmayacak. Buna göre, tütün içeren sigaralar, puroların asgari maktu ve maktu vergi tutarları hakkında yurt içi üretici fiyat endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışa göre yapılması gereken otomatik güncelleme Temmuz-Aralık 2021 döneminde uygulanmayacak. Buna göre 1 Temmuz'da sigara fiyatlarında zam uygulanmayacağı tahmin ediliyor. Sigara markaları tarafından resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Sigara zammı son dakika: 1 Temmuz'da sigara fiyatlarına zam gelecek mi? Marlboro, Parliament, Kent, Winston...

SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

İşte firmalar tarafından yapılan son açıklamalara göre, güncel sigara fiyatları şu şekilde:

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Sigara zammı son dakika: 1 Temmuz'da sigara fiyatlarına zam gelecek mi? Marlboro, Parliament, Kent, Winston...

British American Tobacco

Kent (Dark blue, dark blue long, switch): 15 TL

Kent D-Range: 15 TL

Kent Slims: 18 TL

Kent (Blue, Grey, White): 16 TL

Rothmans: 14,50 TL

Viceroy: 15,00 TL

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Sigara zammı son dakika: 1 Temmuz'da sigara fiyatlarına zam gelecek mi? Marlboro, Parliament, Kent, Winston...

Pall Mall: 15,00 TL

Tekel 2000: 14,50 TL

Tekel 2001: 14,50 TL

Samsun: 15,00 TL

Maltepe: 15,00 TL