25 Haziran 2021, Cuma
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Emekliye 255 TL zam iddiası! Milyonlarca emekli bereket yağmuruna tutulacak! Temmuz ayı zamlı maaşlar...
Milyonlarca emeklinin gözü Temmuz ayında maaşlara yapılacak zam oranına çevrildi. Temmuz ayında emekliler için oldukça kazançlı geçecek. Zamlı maaşın yanında emekliler Kurban Bayram ikramiyelerini de cebine koyacak. Hal böyle olunca emekliler ek ödemelerle derin nefes alacak. 5 aylık enflasyon oranı yüzde 6.39 oldu. Haziran ayının enflasyon oranlarının belli olmasının ardında maaş zammı belli olacak. Temmuz ayı zam artışı bu ödemelere de yansıyacak. İşte, emekli maaş zammı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 25.06.2021 19:24 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021 19:24
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