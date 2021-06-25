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Emekliye 255 TL zam iddiası! Milyonlarca emekli bereket yağmuruna tutulacak! Temmuz ayı zamlı maaşlar...

Milyonlarca emeklinin gözü Temmuz ayında maaşlara yapılacak zam oranına çevrildi. Temmuz ayında emekliler için oldukça kazançlı geçecek. Zamlı maaşın yanında emekliler Kurban Bayram ikramiyelerini de cebine koyacak. Hal böyle olunca emekliler ek ödemelerle derin nefes alacak. 5 aylık enflasyon oranı yüzde 6.39 oldu. Haziran ayının enflasyon oranlarının belli olmasının ardında maaş zammı belli olacak. Temmuz ayı zam artışı bu ödemelere de yansıyacak. İşte, emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: 25.06.2021 19:24 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021 19:24
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Emekliye 255 TL zam iddiası! Milyonlarca emekli bereket yağmuruna tutulacak! Temmuz ayı zamlı maaşlar...

Emekliye 255 TL zam iddiası... Milyonlarca emekli bereket yağmuruna tutulacak. Temmuz ayı zamlı maaşların ne kadar olacağı merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) mayıs ayı beklenti anketinde paylaşılan TÜFE tahminine göre hem memur emeklileri hem de SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 7,67 zam alabilecek. 5 aylık enflasyon oranı yüzde 6.39 oldu. Emekli maaş zammı Haziran ayı enflasyon rakamlarının belli olması sonrasında ortaya çıkacak. Emekliler ek ödemeler ile derin nefes alacak. İşte, emekli maaş zammı için detaylar...

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Emekliye 255 TL zam iddiası! Milyonlarca emekli bereket yağmuruna tutulacak! Temmuz ayı zamlı maaşlar...

TEMMUZ EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan enflasyon tahminine göre ise ilk 6 aylık TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 7.67'yi bulabilecek. Bu durumda en yüksek maaş 529,87 lira artışla 7 bin 438 lira 22 kuruşa çıkacak.

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Emekliye 255 TL zam iddiası! Milyonlarca emekli bereket yağmuruna tutulacak! Temmuz ayı zamlı maaşlar...

İKİ ARTIŞ OLACAK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşlılan 5 aylık enflasyon verilerine göre emeklilere yüzde 6.39 zam oranı oluşurken; TCMB'nin Mayıs ayı beklenti anketinde paylaşılan TÜFE tahminine göre; Bağ-Kur, SSK ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 7.67 zam yansıyacak.

Öte yandan yüzde 5 ek ödemeden faydalanma sınırı da artacak.

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Emekliye 255 TL zam iddiası! Milyonlarca emekli bereket yağmuruna tutulacak! Temmuz ayı zamlı maaşlar...

Yüzde 7.67'lik tahmine göre; tüm emeklilere verilen ek ödemede yüzde 5 sınırı bin 554 Türk lirası 72 kuruştan bin 673 Türk lirası 97 kuruşa yükselecek

Bağ-Kur ve SSK emeklilerine en az bin 500 Türk lirası maaş ödenirken, en yüksek maaş ise ek ödeme dâhil 7 bin 184 Türk lirası olarak gerçekleşecek.

Bu kazanç yüzde 7.67'lik artış tahminine göre; 7 bin 735 Türk lirasına ulaşacak.

Buna göre emeklilerin gelirinde 551 Türk lirasına varan artış olacak.

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Emekliye 255 TL zam iddiası! Milyonlarca emekli bereket yağmuruna tutulacak! Temmuz ayı zamlı maaşlar...

MAYIS'TA YÜZDE 0.89 OLDU

Yapılan zamların ardından 5 ayı geride bıraktık. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), memur ve emekli için en kritik enflasyon verilerden birini daha açıkladı.

Ocakta yüzde 1.68, şubatta yüzde 0.91, martta yüzde 1.08, nisan ayında yüzde 1.68 artan enflasyon mayısta ise 0.89 olarak gerçekleşti. Pandeminin oluşturduğu tedarik sıkıntısı, emtia fiyatlarının global arenada artıyor olması ve maliyet artışları talep tarafındaki güçlü seyir bu dönemde enflasyondaki yükselişin sürmesinde etkili oldu.