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Araba alacaklara müjde! 50 bin liranın altında ikinci el araba fırsatı! Piyasa değerinden düşük...

İkinci el araba almak isteyenleri çeşitli fırsatlar bulunuyor. Ticaret Bakanlığı tarafından e-ihale sistemiye satışa sunulan araçlar oldukça ilgi görüyor. Ticaret Bakanlığı gümrüklerde el konulan arabaları ekonomiye kazandırmak için e-ihale sistemiyle satışa sunuyor. Piyasa değerinin altında satılan araçlar her bütçeye hitab ediyor. Ucuz araba almak isteyenlerin ise elini çabuk tutması gerekiyor. İşte, 50 bin liranın altında ikinci el araba fırsatı sunan araçlar...

Giriş Tarihi: 24.06.2021 21:30 Güncelleme Tarihi: 24.06.2021 21:30
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Araba alacaklara müjde! 50 bin liranın altında ikinci el araba fırsatı! Piyasa değerinden düşük...

Araba alacaklara müjde... 50 bin liranın altında ikinci el araba fırsatı. Piyasa değerinin altında araba sahibi olmak mümkün olacak. Ticaret Bakanlığı gümrüklerde el konulan arabaları ekonomiye kazandırmak için e-ihale sistemiyle satışa sunuyor. İhale sonucunda piyasa fiyatının altında elde edilen otomobiller gerekli işlemlerin yapılmasının ardından trafiğe çıkarılıyor. Pandemi döneminde bütçesini zorlamak istemeyen vatandaşlar bu projeye ilgi gösteriyor. İşte, 50 bin liranın altında ikinci el araba fırsatı...

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Araba alacaklara müjde! 50 bin liranın altında ikinci el araba fırsatı! Piyasa değerinden düşük...

Mercedes 250 D 1988 model 30 bin 75 lira

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Araba alacaklara müjde! 50 bin liranın altında ikinci el araba fırsatı! Piyasa değerinden düşük...

Volkswagen Touran 2005 model 90 bin lira

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Araba alacaklara müjde! 50 bin liranın altında ikinci el araba fırsatı! Piyasa değerinden düşük...

Fiat Tempra 1994 model 14 bin 200 lira

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Araba alacaklara müjde! 50 bin liranın altında ikinci el araba fırsatı! Piyasa değerinden düşük...

Opel Astra 2004 model 49 bin 650 lira