Araba alacaklara müjde! 50 bin liranın altında ikinci el araba fırsatı! Piyasa değerinden düşük...

İkinci el araba almak isteyenleri çeşitli fırsatlar bulunuyor. Ticaret Bakanlığı tarafından e-ihale sistemiye satışa sunulan araçlar oldukça ilgi görüyor. Ticaret Bakanlığı gümrüklerde el konulan arabaları ekonomiye kazandırmak için e-ihale sistemiyle satışa sunuyor. Piyasa değerinin altında satılan araçlar her bütçeye hitab ediyor. Ucuz araba almak isteyenlerin ise elini çabuk tutması gerekiyor. İşte, 50 bin liranın altında ikinci el araba fırsatı sunan araçlar...