Sigara zamlı güncel fiyat listesi 2020! 7 Aralık Sigara fiyatlarına zam geldi mi? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM fiyatları...

7 Aralık Sigara fiyatlarına zam geldi mi? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Her yıl 6 ay süreyle Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sigara ve alkolün ÖTV'sinde artış yapılıyor. Sigara fiyatlarında ÖTV artışı nedeniyle zam yapılsa da bazı aylar ise zam yapılmıyor. Hal böyle olunca sigara tiryakileri 2021 yılı fiyatları araştırmayı sürdürüyor. İşte, 7 Aralık Sigara fiyatlarına zam geldi mi? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM fiyatları...