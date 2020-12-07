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Haberler Galeri Sigara zamlı güncel fiyat listesi 2020! 7 Aralık Sigara fiyatlarına zam geldi mi? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM fiyatları...

Sigara zamlı güncel fiyat listesi 2020! 7 Aralık Sigara fiyatlarına zam geldi mi? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM fiyatları...

7 Aralık Sigara fiyatlarına zam geldi mi? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Her yıl 6 ay süreyle Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sigara ve alkolün ÖTV'sinde artış yapılıyor. Sigara fiyatlarında ÖTV artışı nedeniyle zam yapılsa da bazı aylar ise zam yapılmıyor. Hal böyle olunca sigara tiryakileri 2021 yılı fiyatları araştırmayı sürdürüyor. İşte, 7 Aralık Sigara fiyatlarına zam geldi mi? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM fiyatları...

Giriş Tarihi: 07.12.2020 18:36 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 18:41
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Sigara zamlı güncel fiyat listesi 2020! 7 Aralık Sigara fiyatlarına zam geldi mi? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM fiyatları...

Sigara zamlı güncel fiyat listesi, 2020 yılının son günlerinde sorgulanan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar sigara fiyatlarına ÖTV zammının yapılıp yapılmadığını merak ediyor. Bilindiği üzere her 6 ayda bir Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sigara fiyatlarında artış olup olmadığı duyurulmaktadır. Güncel sigara fiyat listesini haberimizde derledik. İşte, 7 Aralık Sigara fiyatlarına zam geldi mi? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sigara zamlı güncel fiyat listesi 2020! 7 Aralık Sigara fiyatlarına zam geldi mi? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM fiyatları...

SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

2020 Kasım ayı itibarıyla markaların güncel sigara fiyatları şu şekilde:

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Sigara zamlı güncel fiyat listesi 2020! 7 Aralık Sigara fiyatlarına zam geldi mi? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM fiyatları...

PHILIP MORRIS SİGARA FİYATLARI

Marlboro Edge: 16 TL

Marlboro Touch: 17 TL

Marlboro: 18 TL

Parliament: 18,50 TL

Parliament Midnight Blue: 17,50 TL

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Sigara zamlı güncel fiyat listesi 2020! 7 Aralık Sigara fiyatlarına zam geldi mi? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM fiyatları...

Muratti: 16 TL

Muratti Blu: 15 TL

Lark: 15 TL

Chesterfield: 14,50 TL

Chesterfield Mode: 14 TL

L&M: 14,00 TL

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Sigara zamlı güncel fiyat listesi 2020! 7 Aralık Sigara fiyatlarına zam geldi mi? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM fiyatları...

BRITISH AMERICAN TOBACCO SİGARA FİYATLARI

Kent: 15 TL

Kent D-Range: 15 TL

Kent Swicth: 16 TL

Kent N-Range: 18 TL

Rothmans: 14 TL

Viceroy: 14,50 TL