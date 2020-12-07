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İkinci el arabada pes dedirten hile! Ölümle sonuçlanabilir! İnsan hayatı yok sayılıyor

Son dakika... Dünyayı ele geçiren koronavirüs salgını nedeniyle fiyatlarda yaşanan dalgalanmalar sürüyor. Araba alım- satım yapanlar ve alacaklar ise uygun fiyatlı araç arayışına devam ediyor. Talebin artması ile birlikte ikinci el araçlarda binbir türlü hileler de yapılmaya başlandı. Oto bakım ve oto onarım firmasının servisler ve lojistik genel müdür yardımcısı Şanlı, "Orijinal diye satılan arabalarda yapılan hileler kullanıcının hayatına mal olabiliyor. İkinci el araç alırken mutlaka konusunda uzman, TSE belgeli hizmet noktalarından ekspertiz yaptırarak araç alınması gerekiyor" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 07.12.2020 18:54 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 19:00
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İkinci el arabada pes dedirten hile! Ölümle sonuçlanabilir! İnsan hayatı yok sayılıyor

Koronavirüsle ikinci el otomobillere artan talep hileleri de beraberinde getirdi. Oto bakım ve oto onarım firmasının servisler ve lojistik genel müdür yardımcısı Bülent Şanlı, "Orijinal diye satılan arabalarda yapılan hileler kullanıcının hayatına mal olabiliyor. İkinci el araç alırken mutlaka konusunda uzman, TSE belgeli hizmet noktalarından ekspertiz yaptırarak araç alınması gerekiyor" dedi.

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İkinci el arabada pes dedirten hile! Ölümle sonuçlanabilir! İnsan hayatı yok sayılıyor

Koronavirüs vatandaşın kişisel izolasyon tedbirlerini artırdı. Bu durum ise ikinci el araç piyasasında hareketlenmeye neden oldu. Bu hareketlenme piyasada satıcıların hileye yönelmesini de beraberinde getirdi. Hasarsız, değişensiz, boyasız diye satışa sunulan birçok araçta, ölüme götürecek hileler olduğuna dikkat çeken Auto King Servisler ve Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Bülent Şanlı, vatandaşa araç satın alırken nelere dikkat etmesi gerektiği hakkında bilgi verdi.

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İkinci el arabada pes dedirten hile! Ölümle sonuçlanabilir! İnsan hayatı yok sayılıyor

Şanlı, "2'nci el araç alırken mutlaka konusunda uzman, TSE belgeli hizmet noktalarından ekspertiz yaptırarak araç alınmalı. Kalitesiz ve standart dışı onarımlardan dolayı kişiler hayatlarını kaybedebiliyor. İki araba birleştirilerek orijinalmiş gibi satılıyor, air bag açmış araçlar 500 liralık hileli onarımla tekrar piyasaya sürülebiliyor" diye konuştu.

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İkinci el arabada pes dedirten hile! Ölümle sonuçlanabilir! İnsan hayatı yok sayılıyor

İKİ FARKLI ARAÇ BİRLEŞEREK ORJİNAL DİYE SATILIYOR

Her aracın kazaya karışabileceğini ve bu kazalar sonucunda ağır hasarlar meydana geldiğini dile getiren Şanlı, "Bir araç arkadan hasar aldığında; önü hasarlı arkası hasarsız bir başka araçla, hatta kendi renginde bir başka araçla birleştirilerek orijinal diye satılabiliyor. Burada kullanıcıları bazı riskler bekliyor.

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İkinci el arabada pes dedirten hile! Ölümle sonuçlanabilir! İnsan hayatı yok sayılıyor

Uygun standartlarda yapılmayan araç onarımları ve birleştirmeleri sonucu kullanıcılar hayati riskle karşılaşabiliyorlar. Bir kaza sırasında aracın orijinal fabrikasyon kaza direncine karşı aynı şiddette kazalara karışması durumunda ne yazık ki içerideki kişiler bu kalitesiz ve standart dışı onarımlardan dolayı hayatlarını kaybediyor" ifadelerini kullandı.