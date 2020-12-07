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İkinci el arabada pes dedirten hile! Ölümle sonuçlanabilir! İnsan hayatı yok sayılıyor
Son dakika... Dünyayı ele geçiren koronavirüs salgını nedeniyle fiyatlarda yaşanan dalgalanmalar sürüyor. Araba alım- satım yapanlar ve alacaklar ise uygun fiyatlı araç arayışına devam ediyor. Talebin artması ile birlikte ikinci el araçlarda binbir türlü hileler de yapılmaya başlandı. Oto bakım ve oto onarım firmasının servisler ve lojistik genel müdür yardımcısı Şanlı, "Orijinal diye satılan arabalarda yapılan hileler kullanıcının hayatına mal olabiliyor. İkinci el araç alırken mutlaka konusunda uzman, TSE belgeli hizmet noktalarından ekspertiz yaptırarak araç alınması gerekiyor" dedi.
Giriş Tarihi: 07.12.2020 18:54 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 19:00
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