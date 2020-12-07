18 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM 11 Aralık aktüel ürünler kataloğu! Acele edin...

18 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu ile Aralık ayı haftalık indirim kampanyalarına bir yenisini daha ekledi. BİM, bu hafta da beklentilerinizi karşılayacak kalitesi ile dikkat çeken bir çok fırsat ürünleri ile karşınızda olacak.BİM'de bu hafta; Dijitsu 32" Uydu Alıcılı Smart Tv, Boyun Düzeltici, STERİLO Sterilizasyon Kutusu, Ayak Masaj Aleti, Hometech Boyun Masaj Aleti gibi ürünler ilk bakışta dikkat çekiyor. İşte, 18 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu...