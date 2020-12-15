Son dakika... 15 Aralık Sigara fiyatlarına zam geldi mi? Marlboro, Camel, Winston, Muratti fiyatları zamlandı mı? Sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor. 6 aylık zaman diliminde vergi artışı sonrasında sigara fiyatlarında değişiklik yaşanıyor. JTI, BAT ve Philip Morris tarafından sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı konusunda.gelecek açıklamalar sigara tiryakileri tarafından yakından takip ediliyor. İşte, 15 Aralık Sigara fiyatlarına zam geldi mi? Marlboro, Camel, Winston, Muratti fiyatları...