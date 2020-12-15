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15 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Sigara zamlı güncel fiyat listesi 2020! 15 Aralık Sigara fiyatlarına zam geldi mi? Marlboro, Camel, Winston, Muratti fiyatları... Sigara zamlı güncel fiyat listesi 2020! 15 Aralık Sigara fiyatlarına zam geldi mi? Marlboro, Camel, Winston, Muratti fiyatları...
Son dakika... 15 Aralık Sigara fiyatlarına zam geldi mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2020 yılının sonlarına geldiğimiz dönemde, sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. 6 aylık zaman döneminde sigara ve alkol vergi oranlarında yaşanan değişim sonrasında güncel zamlı fiyat listesi değişiyor. Hal böyle olunca sigara tiryakileri sigara fiyatlarına zam geldi mi? sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, 15 Aralık Sigara fiyatlarına zam geldi mi? Marlboro, Camel, Winston, Muratti fiyatları...
Giriş Tarihi: 15.12.2020 15:31 Güncelleme Tarihi: 15.12.2020 15:37
Son dakika... 15 Aralık Sigara fiyatlarına zam geldi mi? Marlboro, Camel, Winston, Muratti fiyatları zamlandı mı? Sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor. 6 aylık zaman diliminde vergi artışı sonrasında sigara fiyatlarında değişiklik yaşanıyor. JTI, BAT ve Philip Morris tarafından sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı konusunda.gelecek açıklamalar sigara tiryakileri tarafından yakından takip ediliyor. İşte, 15 Aralık Sigara fiyatlarına zam geldi mi? Marlboro, Camel, Winston, Muratti fiyatları...
GALERİ DEVAM EDİYOR SİGARA FİYATLARINA ZAM GELECEK Mİ?
JTI, BAT ve Philip Morris tarafından sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı konusunda herhangi bir resmi açıklama gelmedi.
GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR?
Aralık ayı itibarıyla markaların güncel sigara fiyatları şu şekilde:
JTI SİGARA FİYATLARI
Winston Slender: 15 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL
Winston: 16 TL
Camel Slender: 14,5 TL
Camel Rework: 15 TL
Camel: 15 TL
Monte Carlo Slender: 14 TL
Monte Carlo: 14,5 TL
LD: 14 TL