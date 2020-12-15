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Haberler Galeri Kredi faiz oranları değişti! 15 Aralık Ziraat, Halkbank, Akbank, TEB ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Kredi faiz oranları değişti! 15 Aralık Ziraat, Halkbank, Akbank, TEB ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Son dakika... Bankaların yeni kredi faiz oranları belli oldu. Nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşlar, bankalardan kredi kullanmak için araştırmalarını sürdürüyor. En uygun faiz oranında kredi veren bankaları araştıran vatandaşlar için güncel oranları yazımızda ele aldık. Kamu bankaları ve özel bankaların ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi bilgilerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 15 Aralık Ziraat, Halkbank, Akbank, TEB ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 15.12.2020 16:47 Güncelleme Tarihi: 15.12.2020 17:03
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Kredi faiz oranları değişti! 15 Aralık Ziraat, Halkbank, Akbank, TEB ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Kredi faiz oranları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yeni yıla girmemize sayılı günler kala bankalardan yıl sonu kampanyaları gelmeye başladı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın yanı sıra özel bankaların güncel kredi faizlerine sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Peki, Ziraat Bankası, Halkbank, Akbank, TEB ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kredi faiz oranları değişti! 15 Aralık Ziraat, Halkbank, Akbank, TEB ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar?

GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

İşte 15 Aralık tarihli güncel kredi faiz oranları:

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Kredi faiz oranları değişti! 15 Aralık Ziraat, Halkbank, Akbank, TEB ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar?

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 1.65

Tüketici kredisi: 1.75

Taşıt kredisi: 1.75

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Kredi faiz oranları değişti! 15 Aralık Ziraat, Halkbank, Akbank, TEB ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar?

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.77

Taşıt kredisi: 1.77

Konut kredisi: 1.52

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Kredi faiz oranları değişti! 15 Aralık Ziraat, Halkbank, Akbank, TEB ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar?

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.52

Taşıt kredisi: 1.48

SarıPanjur Konut Kredisi: 1.49