Kredi faiz oranları değişti! 15 Aralık Ziraat, Halkbank, Akbank, TEB ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Son dakika... Bankaların yeni kredi faiz oranları belli oldu. Nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşlar, bankalardan kredi kullanmak için araştırmalarını sürdürüyor. En uygun faiz oranında kredi veren bankaları araştıran vatandaşlar için güncel oranları yazımızda ele aldık. Kamu bankaları ve özel bankaların ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi bilgilerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 15 Aralık Ziraat, Halkbank, Akbank, TEB ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 15.12.2020 16:47 Güncelleme Tarihi: 15.12.2020 17:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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