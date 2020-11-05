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Haberler Galeri Sigara zamlı fiyat listesi! 5 Kasım sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Marlboro, Winston, Kent, Rothmans fiyatları...

Sigara zamlı fiyat listesi! 5 Kasım sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Marlboro, Winston, Kent, Rothmans fiyatları...

Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? sorusunun yanıtı tütün ürünleri kullanıcıları tarafından yakından takip ediliyor. 2020 yılı Kasım ayına ait zamlı güncel sigara fiyat listesi sorgulanmaya başlandı. Temmuz ayında sigara vergi oranında artış yaşanmasının ardından fiyatların yeni hali merak ediliyor. Üreticiler JTI, BAT ve Philip Morris tarafından yapılacak son dakika açıklaması yakından takip ediliyor. İşte, 5 Kasım sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Marlboro, Winston, Kent, Rothmans fiyatları...

Giriş Tarihi: 05.11.2020 19:15 Güncelleme Tarihi: 05.11.2020 19:22
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Sigara zamlı fiyat listesi! 5 Kasım sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Marlboro, Winston, Kent, Rothmans fiyatları...

5 Kasım sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Sigaraya zam geldi mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kasım ayının ilk günlerini yaşadığımız dönemde sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Bilindiği üzere Temmuz ayında sigara vergi oranlarında artış yaşanmıştı. Sigara tüketicileri güncel ve zamlı ürünler listesini merak ediyor. Tüm markaların fiyat listesine ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, 5 Kasım sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Marlboro, Winston, Kent, Rothmans fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sigara zamlı fiyat listesi! 5 Kasım sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Marlboro, Winston, Kent, Rothmans fiyatları...

5 KASIM SİGARA FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Sigara ürünlerinde yaşanan vergi artışı sonrasında yeni fiyat listesi merak ediliyor. JTI, BAT ve Philip Morris tarafından sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı konusunda herhangi bir resmi açıklama gelmedi.

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Sigara zamlı fiyat listesi! 5 Kasım sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Marlboro, Winston, Kent, Rothmans fiyatları...

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

Kasım ayı itibarıyla markaların güncel sigara fiyatları şu şekilde:

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Sigara zamlı fiyat listesi! 5 Kasım sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Marlboro, Winston, Kent, Rothmans fiyatları...

JTI

Winston Slender: 15 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

Winston: 16 TL

Camel Slender: 14,5 TL

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Sigara zamlı fiyat listesi! 5 Kasım sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Marlboro, Winston, Kent, Rothmans fiyatları...

Camel Rework: 15 TL

Camel: 15 TL

Monte Carlo Slender: 14 TL

Monte Carlo: 14,5 TL

LD: 14 TL