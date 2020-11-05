Sigara zamlı fiyat listesi! 5 Kasım sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Marlboro, Winston, Kent, Rothmans fiyatları...

Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? sorusunun yanıtı tütün ürünleri kullanıcıları tarafından yakından takip ediliyor. 2020 yılı Kasım ayına ait zamlı güncel sigara fiyat listesi sorgulanmaya başlandı. Temmuz ayında sigara vergi oranında artış yaşanmasının ardından fiyatların yeni hali merak ediliyor. Üreticiler JTI, BAT ve Philip Morris tarafından yapılacak son dakika açıklaması yakından takip ediliyor. İşte, 5 Kasım sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Marlboro, Winston, Kent, Rothmans fiyatları...