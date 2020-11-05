Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Bugün hesaplarda olacak! KÇÖ Ekim ayı ödemeleri bugün mü yatacak?

Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? KÇÖ Ekim ayı ödemeleri bugün mü yatacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı kararı ile uzatılan kısa çalışma ödeneğinin ne zaman hesaplara yatacağı merak ediliyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ekim ayı ödemelerinin yatacağı tarihi açıkladı. Koronavirüs sürecinde vatandaşlara sağlanan ödemenin ne zaman hesaplara yatacağı sorgulanıyor. İşte, Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? KÇÖ Ekim ayı ödemeleri bugün mü yatacak?