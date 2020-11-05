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05 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Bugün hesaplarda olacak! KÇÖ Ekim ayı ödemeleri bugün mü yatacak? Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Bugün hesaplarda olacak! KÇÖ Ekim ayı ödemeleri bugün mü yatacak?
Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Pandemi döneminde vatandaşlara ödenen kısa çalışma ödeneği sürüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ekim ayı ödemelerinin ne zaman hesaplarda olacacağını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatıldığı duyurulmuştu. İşte, Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? KÇÖ Ekim ayı ödemeleri bugün mü yatacak?
Giriş Tarihi: 05.11.2020 17:40 Güncelleme Tarihi: 05.11.2020 17:47
Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? KÇÖ Ekim ayı ödemeleri bugün mü yatacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı kararı ile uzatılan kısa çalışma ödeneğinin ne zaman hesaplara yatacağı merak ediliyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ekim ayı ödemelerinin yatacağı tarihi açıkladı. Koronavirüs sürecinde vatandaşlara sağlanan ödemenin ne zaman hesaplara yatacağı sorgulanıyor. İşte, Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? KÇÖ Ekim ayı ödemeleri bugün mü yatacak?
GALERİ DEVAM EDİYOR KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini sürdüren salgında vatandaşların ekonomik açıdan en az hasarı alması amacıyla ödenen Kısa çalışma ödeneği ücretleri bu ay erkenden hesaplara yatıyor. Öte yandan geçtiğimiz gün gelen son dakika haberi ile ödeneğin süresinin de uzatıldığı bildirilmişti.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ekim ayı işsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemelerini bugün gerçekleştirecek. Ekim ayına ilişkin işsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemeleri, bugün vatandaşların IBAN hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ise ödemeler PTT üzerinden yapılacak.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ekim ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Kasım'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Bakan Selçuk, "Ekim ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Kasım'da vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız." dedi.
Kısa Çalışma Ödeneği ve İşsizlik Ödeneği vatandaşların İBAN hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ise ödemeler PTT üzerinden yapılacak.Yeni normal sürecinde istihdamın korunması için desteklerin süreceğini belirten Bakan Selçuk, çalışanların ve işverenlerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.
Bakan Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği'nin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 31.12.2020 tarihine kadar uzatıldığını da hatırlattı.