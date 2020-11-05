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05 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri İkinci el için kritik uyarı geldi! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 2021 yılında fiyatlar... İkinci el için kritik uyarı geldi! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 2021 yılında fiyatlar...
İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Sorusunun yanıtı araba almak isteyenler tarafından uzun süredir araştırılan konular arasında yer alıyor. Sıfır araçların üretiminde yaşanan aksaklıklar nedeniyle fiyatların yükseldiği vurgulanıyor. Araba almak isteyenler ise uzmanlar tarafından gelecek umutlu açıklamaları bekliyor. Konu hakkında tüm gelişmelere ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 2021 yılında fiyatlar...
Giriş Tarihi: 05.11.2020 19:40 Güncelleme Tarihi: 05.11.2020 19:47
İkinci el araba fiyatlarında yaşanan artış tüm hızıyla sürüyor. Pandemi nedeniyle sıfır araç üretiminde yaşanan aksaklıklar sonrasında ikinci el fiyatları artmaya devam ediyor. Uzmanlar ise yeni yıl için beklentilerini açıklıyor. Araba almak isteyenler ise beklentilerini kış aylarına çevirdi. Otomobil almak isteyenler fiyatların ne zaman düşeceğini sorgulama işlemi sürüyor. İşte, İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 2021 yılında fiyatlar...
GALERİ DEVAM EDİYOR İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞER Mİ?
İkinci el araba fiyatları düşecek mi sorusuna yanıt arayan vatandaşlara yönelik Kayseri'de galericilik yapan Ahmet Yurtlu, İHA'ya araç piyasası hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Yurtlu, ikinci elde gerçekleşen fiyat artışı nedeniyle insanların araç almaktan uzak durduğunu söyledi. Konuyla ilgili olarak bazı vatandaşların fiyatların fazla şiştiğini ve bundan sonra araç alırlarsa yüksek fiyattan alma endişesi taşıdıklarını belirtti. Aynı zamanda Yurtlu, fiyatların çok daha fazla artacağını düşünüp yeniden araç satın almaya yönelen insanların olduğunu da söyledi. Yurtlu, bu iki tarafın dengede olduğunu belirtti.
İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?
Fiyatların artıp artmayacağıyla ilgili olarak ise Yurtlu, kendilerinin %10 daha artış olacağını düşündüklerini söyledi. Bu durumu ise bu işi yapan büyük toptancıların hep araç toplamaları ve mevcutta sıfır araç talebini karşılayacak bir arzın olmaması ile ilişkilendirdi. Bu sebeple fiyatların biraz daha artacağını söyleyen Yurtlu, talebin olduğunu ancak arzın olmadığını belirtti. Geçtiğimiz günlerde bir müşterisine yönelttiği "nasıl bir araç düşünürsünüz" sorusuna "fark etmez ben yatırım amaçlı bakıyorum" cevabını aldığını söyleyen Yurtlu, bu noktada dövizin de etkili olduğunu belirtti.
Bazın insanların dövizin fazla arttığını düşünmesi nedeniyle yatırım amaçlı olarak altın ve döviz gibi araç satın alarak yatırım yaptığını dile getirdi. Araç fiyatlarının fazla arttığını düşündüğü için aracını satanların da da olduğunu söyleyen Yurtlu, iki grubun birbirini dengelediğini söyledi. Araç parçalarının farklı ülkelerde üretilmesi nedeniyle pandemi yüzünden firmaların araç tedariğinde sıkıntı yaşadığını belirtti.