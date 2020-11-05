İkinci el için kritik uyarı geldi! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 2021 yılında fiyatlar...

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

Fiyatların artıp artmayacağıyla ilgili olarak ise Yurtlu, kendilerinin %10 daha artış olacağını düşündüklerini söyledi. Bu durumu ise bu işi yapan büyük toptancıların hep araç toplamaları ve mevcutta sıfır araç talebini karşılayacak bir arzın olmaması ile ilişkilendirdi. Bu sebeple fiyatların biraz daha artacağını söyleyen Yurtlu, talebin olduğunu ancak arzın olmadığını belirtti. Geçtiğimiz günlerde bir müşterisine yönelttiği "nasıl bir araç düşünürsünüz" sorusuna "fark etmez ben yatırım amaçlı bakıyorum" cevabını aldığını söyleyen Yurtlu, bu noktada dövizin de etkili olduğunu belirtti.