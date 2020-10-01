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Haberler Galeri Sigara zamlı 2020 güncel fiyat listesi! Sigara fiyatlarına zam geldi mi, gelecek mi? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyatları.....

Sigara zamlı 2020 güncel fiyat listesi! Sigara fiyatlarına zam geldi mi, gelecek mi? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyatları.....

Sigara fiyatlarına zam geldi mi, gelecek mi? Sigara güncel fiyat listesi son günlerin en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Ekim ayının gelmesiyle birlikte zam yapılıp yapılmayacağı konusu araştırılmaya başlandı. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından temmuz ayında sigara vergisinde artış gerçekleştirilmişti. Gelişmenin ardından tütün ürünleri kullanıcılarının birinci gündemi fiyat listesinin alacağı son hal oldu. İşte, Sigara fiyatlarına zam geldi mi, gelecek mi? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyatları.....

Giriş Tarihi: 01.10.2020 22:37 Güncelleme Tarihi: 01.10.2020 22:43
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Sigara zamlı 2020 güncel fiyat listesi! Sigara fiyatlarına zam geldi mi, gelecek mi? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyatları.....

Sigara fiyatlarına zam geldi mi, gelecek mi? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyatlarına zam yapılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce sigara tüketicisi fiyatlara zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Sigara vergisinde 6 ayda bir gerçekleştirilen otomatik artış temmuz ayında gerçekleştirilmişti. "Sigara fiyatlarına zam gelecek mi" sorusunun yanıtı arama motorlarında gündem oldu. İşte, Sigara fiyatlarına zam geldi mi, gelecek mi? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sigara zamlı 2020 güncel fiyat listesi! Sigara fiyatlarına zam geldi mi, gelecek mi? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyatları.....

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

2020 Eylül ayı itibarıyla markaların güncel sigara fiyatları şu şekilde:

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Sigara zamlı 2020 güncel fiyat listesi! Sigara fiyatlarına zam geldi mi, gelecek mi? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyatları.....

JTI

Winston Slender: 15 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

Winston: 16 TL

Camel Slender: 14,5 TL

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Sigara zamlı 2020 güncel fiyat listesi! Sigara fiyatlarına zam geldi mi, gelecek mi? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyatları.....

Camel Rework: 15 TL

Camel: 15 TL

Monte Carlo Slender: 14 TL

Monte Carlo: 14,5 TL

LD: 14 TL

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Sigara zamlı 2020 güncel fiyat listesi! Sigara fiyatlarına zam geldi mi, gelecek mi? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyatları.....

Philip Morris

Marlboro Edge: 16 TL

Marlboro Touch: 17 TL

Marlboro: 18 TL

Parliament: 18,50 TL

Parliament Midnight Blue: 17,50 TL