Sigara zamlı 2020 güncel fiyat listesi! Sigara fiyatlarına zam geldi mi, gelecek mi? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyatları.....

Sigara fiyatlarına zam geldi mi, gelecek mi? Sigara güncel fiyat listesi son günlerin en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Ekim ayının gelmesiyle birlikte zam yapılıp yapılmayacağı konusu araştırılmaya başlandı. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından temmuz ayında sigara vergisinde artış gerçekleştirilmişti. Gelişmenin ardından tütün ürünleri kullanıcılarının birinci gündemi fiyat listesinin alacağı son hal oldu. İşte, Sigara fiyatlarına zam geldi mi, gelecek mi? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyatları.....