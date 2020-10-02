Kadroya geçen taşeron işçilere müjde! 2020 taşeron toplu iş sözleşmesi ne zaman? Özlük hakları ve gelirler...

Taşeron işçilerin merakla beklediği toplu iş sözleşmesi ile ilgili son dakika açıklaması geldi. 2017 yılı sonunda çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmün'de Kararname'yle taşerondan kadroya geçen işçiler için toplu sözleşme ve sendika süreçlerinde kademeli bir geçiş öngörüldü. 1 milyon taşeron işçiyi yakından ilgilendiren toplu sözleşme ile çalışanların hem gelirleri artacak hem de özlük hakları iyileşecek. Peki, 2020 taşeron toplu iş sözleşmesi ne zaman? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 02.10.2020 09:39 Güncelleme Tarihi: 02.10.2020 09:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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