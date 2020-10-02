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Haberler Galeri Kadroya geçen taşeron işçilere müjde! 2020 taşeron toplu iş sözleşmesi ne zaman? Özlük hakları ve gelirler...

Kadroya geçen taşeron işçilere müjde! 2020 taşeron toplu iş sözleşmesi ne zaman? Özlük hakları ve gelirler...

Taşeron işçilerin merakla beklediği toplu iş sözleşmesi ile ilgili son dakika açıklaması geldi. 2017 yılı sonunda çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmün'de Kararname'yle taşerondan kadroya geçen işçiler için toplu sözleşme ve sendika süreçlerinde kademeli bir geçiş öngörüldü. 1 milyon taşeron işçiyi yakından ilgilendiren toplu sözleşme ile çalışanların hem gelirleri artacak hem de özlük hakları iyileşecek. Peki, 2020 taşeron toplu iş sözleşmesi ne zaman? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 02.10.2020 09:39 Güncelleme Tarihi: 02.10.2020 09:46
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Kadroya geçen taşeron işçilere müjde! 2020 taşeron toplu iş sözleşmesi ne zaman? Özlük hakları ve gelirler...

1 milyon taşeron işçiye ikinci baharı yaşatacak müjdeli haber geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle kadroya geçen taşeron işçiler için yeni süreç başlıyor. Toplu iş sözleşmesi ile ilgili son gelişmeleri yakından takip eden taşeron işçiler için açıklama geldi. Belediyelerde temmuz ayında başlayan sendika değişiminin kamu kurumlarında ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. Taşeron ile ilgili son dakika haberlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kadroya geçen taşeron işçilere müjde! 2020 taşeron toplu iş sözleşmesi ne zaman? Özlük hakları ve gelirler...

TAŞERON TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN?

Belediyelerde temmuzda başlayan sendika değişimi kamu kurumlarında 1 Kasım'da gerçekleşecek. Taşeron çalışanlar da artık ücret artışını belirleyen toplu sözleşme süreçlerine dâhil olma hakkı elde edecek. Merkezi idarelerde kamuya geçirilen işçilere, kendi iş yerlerinde geçerli olan toplu iş sözleşmesi hükümlerinin 31 Ekim 2020'den sonra uygulanması kararı alındı.

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Kadroya geçen taşeron işçilere müjde! 2020 taşeron toplu iş sözleşmesi ne zaman? Özlük hakları ve gelirler...

KENDİ İŞKOLLARINA TESCİL EDİLECEK
"Tek işyerinde, tek sendika" uygulaması nedeniyle yaklaşık 700 bin üyesi bulunan Hak-İş'in 200 bin üyesi de başka sendikalara geçecek. Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, taşeron işçilerin kadroya alınması konusunda verdikleri desteği anımsatarak, "Bizim örgütlediğimiz, sendikal hak kazandırdığımız, toplu sözleşme hakkı elde ettiğimiz 200 bin işçi, kanun zoruyla başka sendikalara geçirilmiş olacak. Bu düzeltilmeli" dedi.

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Kadroya geçen taşeron işçilere müjde! 2020 taşeron toplu iş sözleşmesi ne zaman? Özlük hakları ve gelirler...

Her işyerinde, kendi alanında çalışanların ilgili iş kolundaki sendikaya üye olmasını önerdiklerini anlatan Arslan, konuyu iki hafta önce Başkan Erdoğan'la da paylaştıklarını söyledi. Arslan, kamu toplu sözleşmelerinin konfederasyonlarla yürütülmesi nedeniyle bunun sorun teşkil etmeyeceğini belirtti.

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Kadroya geçen taşeron işçilere müjde! 2020 taşeron toplu iş sözleşmesi ne zaman? Özlük hakları ve gelirler...

TOPLU SÖZLEŞMEYE DÂHİL OLUYORLAR
Taşerondan kadroya geçen çalışanlarla ilgili süreç, 2017 sonunda çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yle başladı. Kararnameyle, kamu idarelerinin yanı sıra, belediye ve bağlı kuruluşlarında alt işveren işçisi olarak çalışanlar kadroya alındı. Ancak işçilerin toplu sözleşme ve sendika süreçlerinde kademeli bir geçiş öngörüldü.