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Milyonlarca emekliyi ilgilendiren kritik gelişme! Emekli promosyon ve ikramiye tutarları ne kadar, kaç TL olacak?
Emekli maaşlarıyla son dakika gelişmeler yaşanırken, promosyon ve ikramiye tutarlarına yönelil açıklamalar gelmeye devam ediyor. Yaklaşık 13 milyon emekli ocak ayında yapılacak zam oranını merak ediyor. Yeni emekli olanlar en az 1.500 lira maaş, yıllık 2.000 lira ikramiye ve en düşük 625 ya da 750 lira promosyona imkanına kavuşuyor. İşte, Emekli promosyon ve ikramiye tutarları ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 01.10.2020 16:21 Güncelleme Tarihi: 01.10.2020 16:31
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