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Haberler Galeri Milyonlarca emekliyi ilgilendiren kritik gelişme! Emekli promosyon ve ikramiye tutarları ne kadar, kaç TL olacak?

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren kritik gelişme! Emekli promosyon ve ikramiye tutarları ne kadar, kaç TL olacak?

Emekli maaşlarıyla son dakika gelişmeler yaşanırken, promosyon ve ikramiye tutarlarına yönelil açıklamalar gelmeye devam ediyor. Yaklaşık 13 milyon emekli ocak ayında yapılacak zam oranını merak ediyor. Yeni emekli olanlar en az 1.500 lira maaş, yıllık 2.000 lira ikramiye ve en düşük 625 ya da 750 lira promosyona imkanına kavuşuyor. İşte, Emekli promosyon ve ikramiye tutarları ne kadar, kaç TL olacak?

Giriş Tarihi: 01.10.2020 16:21 Güncelleme Tarihi: 01.10.2020 16:31
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Milyonlarca emekliyi ilgilendiren kritik gelişme! Emekli promosyon ve ikramiye tutarları ne kadar, kaç TL olacak?

Son dakika haberleri... Yürütülen çalışmalar ile emekli maaşları arttırmak için bir çok adım atıldı. Emekli en düşük maaş miktarının önce bin, daha sonra bin 500 liraya çıkarılması, daha sonra bayram ikramiyeler ve promosyon ödemeleri atılan diğer adımlar olarak göze çarpıyor. Emekli vatandaşlara ek ödeme dahil aylık bin 500 liradan düşük ödeme yapılamıyor, yılda 2 kez bayram ikramiyesi ve 3 yılda bir banka promosyonu imkanı sunuluyor. İşte emeki maaş, promosyon ve ikramiye tutarlarıyla ilgili merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milyonlarca emekliyi ilgilendiren kritik gelişme! Emekli promosyon ve ikramiye tutarları ne kadar, kaç TL olacak?

Emekli aylığı bağlananlar, en az bin 500 lira aylık gelire kavuşuyor. Maaşı bağlanır bağlanmaz taahhüdünü verip promosyonunu alabiliyor, ayrıca emeklilik tarihini izleyen dönemde verilecek bayram ikramiyelerinden yararlanıyor. Bu imkanlardan sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de faydalanıyor.

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Milyonlarca emekliyi ilgilendiren kritik gelişme! Emekli promosyon ve ikramiye tutarları ne kadar, kaç TL olacak?

İLK ÖDEME YENİ YILDA

Maaşı bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında olanlar en az 625, 2 bin 500 liranın üstünde olanlar ise en az 750 lira promosyon imkanına kavuşuyor.

Seçilen bankaya göre promosyon tutarı 2 bin 550 liraya kadar çıkabiliyor. Yeni emeklilerin yıllık 2 bin lira ikramiye fırsatı da var. Ancak bu yılın ikramiye dönemi geride kaldı.

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Milyonlarca emekliyi ilgilendiren kritik gelişme! Emekli promosyon ve ikramiye tutarları ne kadar, kaç TL olacak?

Bazı bankalar, ek ürünler kullanılması ya da bazı şartlara uyulması halinde daha yüksek promosyon ödüyor. Bu nedenle şartları mutlaka dikkatlice inceleyerek kararınızı verin.

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Milyonlarca emekliyi ilgilendiren kritik gelişme! Emekli promosyon ve ikramiye tutarları ne kadar, kaç TL olacak?

2021 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Memurların, memur emeklilerinin maaşlarına Temmuz'da yüzde 5.75 zam yansıtılırken; Ocak artışının da ipuçları geldi. Hakem kurulu kararı kapsamında Ocak zammı yüzde 3 olarak belirlenirken, 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark da yansıtılacak.