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SİGARA İNDİRİMİ SON DAKİKA: 12 Ocak 2023 sigaraya indirim mi geldi? En ucuz sigara ne kadar, kaç TL oldu?
Sigara indirimi ile ilgili aratılmalar hız kazandı. Geçen yıl 9 ay içerisinde 5 kez zamlanan sigara fiyatlarına indirim gelip gelmeyeceği merak konusu olurken arama motorlarında "2023 Ocak sigaraya indirim mi geldi?", "En ucuz sigara ne kadar, kaç TL oldu?" sorularının cevapları araştırılıyor. İşte konuya ilişkin gelişmeler...