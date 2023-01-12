SİGARA İNDİRİMİ SON DAKİKA: 12 Ocak 2023 sigaraya indirim mi geldi? En ucuz sigara ne kadar, kaç TL oldu?

Ocak 2023 itibarıyla sigara fiyatlarına gelen zammın ardından indirim haberi duyuruldu. Sigara fiyatları pek çok vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarından itibaren bazı sigara fiyatları 1 tl geri çekildi" dedi. Peki 12 Ocak 2023 sigaraya indirim mi geldi? En ucuz sigara ne kadar, kaç TL oldu?