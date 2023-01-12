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SİGARA İNDİRİMİ SON DAKİKA: 12 Ocak 2023 sigaraya indirim mi geldi? En ucuz sigara ne kadar, kaç TL oldu?

Sigara indirimi ile ilgili aratılmalar hız kazandı. Geçen yıl 9 ay içerisinde 5 kez zamlanan sigara fiyatlarına indirim gelip gelmeyeceği merak konusu olurken arama motorlarında "2023 Ocak sigaraya indirim mi geldi?", "En ucuz sigara ne kadar, kaç TL oldu?" sorularının cevapları araştırılıyor. İşte konuya ilişkin gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.01.2023 22:40 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023 22:59
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SİGARA İNDİRİMİ SON DAKİKA: 12 Ocak 2023 sigaraya indirim mi geldi? En ucuz sigara ne kadar, kaç TL oldu?

Ocak 2023 itibarıyla sigara fiyatlarına gelen zammın ardından indirim haberi duyuruldu. Sigara fiyatları pek çok vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarından itibaren bazı sigara fiyatları 1 tl geri çekildi" dedi. Peki 12 Ocak 2023 sigaraya indirim mi geldi? En ucuz sigara ne kadar, kaç TL oldu?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SİGARA İNDİRİMİ SON DAKİKA: 12 Ocak 2023 sigaraya indirim mi geldi? En ucuz sigara ne kadar, kaç TL oldu?

SİGARAYA İNDİRİM GELDİ Mİ?

Sigara indirim duyurusu geldi. Buna göre, en düşük sigara fiyatı 32 lira oldu.

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SİGARA İNDİRİMİ SON DAKİKA: 12 Ocak 2023 sigaraya indirim mi geldi? En ucuz sigara ne kadar, kaç TL oldu?

Diğer sigara marka gruplarından henüz indirim açıklaması gelmedi. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

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SİGARA İNDİRİMİ SON DAKİKA: 12 Ocak 2023 sigaraya indirim mi geldi? En ucuz sigara ne kadar, kaç TL oldu?

EN UCUZ SİGARA FİYATI NE KADAR?

2023 en ucuz sigara fiyatı 32 TL'ye inerken en pahalı sigara ise 36 TL olarak belirlendi.

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SİGARA İNDİRİMİ SON DAKİKA: 12 Ocak 2023 sigaraya indirim mi geldi? En ucuz sigara ne kadar, kaç TL oldu?

ALKOL VE TÜTÜN ÜRÜNLERİNDE ÖTV ARTIŞI BELLİ OLDU

TÜİK'in Aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini açıklamasının ardından alkol ve tütün ürünleri üzerinden alınan maktu ve asgari maktu ÖTV tutarlarındaki otomatik artış oranları da belli oldu.