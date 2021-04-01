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Haberler Galeri Sigara güncel fiyat listesi 2021: 1 Nisan zamlı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Camel, Winston, Muratti, LM, Medley fiyatları...

Sigara güncel fiyat listesi 2021: 1 Nisan zamlı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Camel, Winston, Muratti, LM, Medley fiyatları...

1 Nisan zamlı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Nisan ayının ilk gününde sigara fiyatlarında zam yapıldığı iddiası sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Sigara tiryakileri hangi sigara markasına zam uygulandığını merak etmeye başladı. Hal böyle olunca, "Sigaraya zam mı geldi? Hangi sigara markalarına zam geldi?" sorularına yanıt aranıyor. İşte, 1 Nisan zamlı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Camel, Winston, Muratti, LM, Medley fiyatları...

Giriş Tarihi: 01.04.2021 00:14
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Sigara güncel fiyat listesi 2021: 1 Nisan zamlı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Camel, Winston, Muratti, LM, Medley fiyatları...

1 Nisan zamlı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Camel, Winston, Muratti, LM, Medley fiyatları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sigara tüketicileri kullandıkları markalara zam gelip gelmediğini merak ediyor. Sigara fiyatlarıyla ilgili gelecek son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Vatandaşlar, "Sigaraya zam geldi mi? Hangi sigara markalarına zam uygulanacak?" sorularına yant arıyor. İşte, 1 Nisan zamlı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Camel, Winston, Muratti, LM, Medley fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sigara güncel fiyat listesi 2021: 1 Nisan zamlı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Camel, Winston, Muratti, LM, Medley fiyatları...

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

Sigara fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği konusunda firmalar tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.

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Sigara güncel fiyat listesi 2021: 1 Nisan zamlı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Camel, Winston, Muratti, LM, Medley fiyatları...

SİGARA FİYATLARI

Winston Slender: 15 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

Winston: 16 TL

LD: 14 TL

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Sigara güncel fiyat listesi 2021: 1 Nisan zamlı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Camel, Winston, Muratti, LM, Medley fiyatları...

Philip Morris

Marlboro Edge: 16 TL

Marlboro Touch: 17 TL

Marlboro: 18 TL

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Sigara güncel fiyat listesi 2021: 1 Nisan zamlı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Camel, Winston, Muratti, LM, Medley fiyatları...

Parliament: 18,50 TL

Parliament Midnight Blue: 17,50 TL

Muratti: 16 TL

Muratti Blu: 15 TL

Lark: 15 TL

Chesterfield: 14,50 TL