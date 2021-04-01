Sigara güncel fiyat listesi 2021: 1 Nisan zamlı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Camel, Winston, Muratti, LM, Medley fiyatları...

1 Nisan zamlı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Nisan ayının ilk gününde sigara fiyatlarında zam yapıldığı iddiası sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Sigara tiryakileri hangi sigara markasına zam uygulandığını merak etmeye başladı. Hal böyle olunca, "Sigaraya zam mı geldi? Hangi sigara markalarına zam geldi?" sorularına yanıt aranıyor. İşte, 1 Nisan zamlı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Camel, Winston, Muratti, LM, Medley fiyatları...