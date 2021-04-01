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01 Nisan 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Sigara güncel fiyat listesi 2021: 1 Nisan zamlı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Camel, Winston, Muratti, LM, Medley fiyatları... Sigara güncel fiyat listesi 2021: 1 Nisan zamlı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Camel, Winston, Muratti, LM, Medley fiyatları...
1 Nisan zamlı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Nisan ayının ilk gününde sigara fiyatlarında zam yapıldığı iddiası sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Sigara tiryakileri hangi sigara markasına zam uygulandığını merak etmeye başladı. Hal böyle olunca, "Sigaraya zam mı geldi? Hangi sigara markalarına zam geldi?" sorularına yanıt aranıyor. İşte, 1 Nisan zamlı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Camel, Winston, Muratti, LM, Medley fiyatları...
Giriş Tarihi: 01.04.2021 00:14
1 Nisan zamlı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Camel, Winston, Muratti, LM, Medley fiyatları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sigara tüketicileri kullandıkları markalara zam gelip gelmediğini merak ediyor. Sigara fiyatlarıyla ilgili gelecek son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Vatandaşlar, "Sigaraya zam geldi mi? Hangi sigara markalarına zam uygulanacak?" sorularına yant arıyor. İşte, 1 Nisan zamlı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Camel, Winston, Muratti, LM, Medley fiyatları...
GALERİ DEVAM EDİYOR SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?
Sigara fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği konusunda firmalar tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.
SİGARA FİYATLARI
Winston Slender: 15 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL
Winston: 16 TL
LD: 14 TL
Philip Morris
Marlboro Edge: 16 TL
Marlboro Touch: 17 TL
Marlboro: 18 TL
Parliament: 18,50 TL
Parliament Midnight Blue: 17,50 TL
Muratti: 16 TL
Muratti Blu: 15 TL
Lark: 15 TL
Chesterfield: 14,50 TL