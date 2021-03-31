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31 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Matriks halka arz sonuçları: Matriks halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Hisse kodu... Matriks halka arz sonuçları: Matriks halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Hisse kodu...
Matriks halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Matriks halka arz için detaylar belli oldu. Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri Anonim Şirketi, halka arz için önemli duyurular yayımladı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun talebi onaylamasının ardından Matriks halka arz sonuçları için sorgulamalar hız kazandı. İşte, Matriks halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Hisse kodu...
Giriş Tarihi: 31.03.2021 21:57 Güncelleme Tarihi: 31.03.2021 21:57
Matriks halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Matriks halka arz için SPK'ya başvuruda bulundu. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından başvurular onaylandı. Borsa İstanbul'un haftanın üçüncü işlem gününde işlemlere başlamasıyla birlikte, "Matriks halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Matriks borsa hisse kodu nedir? sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor. İşte, Matriks halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Hisse kodu...
GALERİ DEVAM EDİYOR MATRİKS AŞ BORSA KODU VE HİSSE FİYATLARI NE KADAR? MATRİKS HALKA ARZ BAŞLADI MI?
30-31 Mart tarihlerinde talep toplanacak Matriks'in halka arzında, pay başına satış fiyatı 28 TL olarak belirlendi.
Matriks'in halka arzında, 7 milyon 419 bin 980 TL nominal değerli sermayenin yüzde 38,05'ine karşılık gelen paylar halka arz edilecek.
Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri AŞ'den yapılan açıklamaya göre, bankacılık ve finans alanında faaliyet gösteren kişi, kurum ve kuruluşların, piyasalara ilişkin veri, haber, analiz, emir iletimi ve portföy izleme ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretiyor.
Bu firmaların altyapı ihtiyaçlarına ilişkin yazılımlar da üreten Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri AŞ, halka arz edilmesinin ardından borsada işlem görmeye başlayacak.