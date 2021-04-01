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Haberler Galeri Hangi sigaraya zam geldi? 1 Nisan sigara zammı kaç TL? BAT, JTI, Philip Morris, Tekel güncel sigara fiyatları ne kadar?

Hangi sigaraya zam geldi? 1 Nisan sigara zammı kaç TL? BAT, JTI, Philip Morris, Tekel güncel sigara fiyatları ne kadar?

Sigara fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 1 Nisan tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde bazı sigara markalarına zam geldi. Zam haberinin ardından en çok merak edilenlerden biri de, hangi markalara zam geldiği oldu. Sigara tiryakileri zam yapılan sigaraların listesini araştırıyor. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, hangi sigaraya zam geldi? 1 Nisan sigara zammı kaç TL? BAT, JTI, Philip Morris, Tekel güncel sigara fiyatları ne kadar? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 01.04.2021 09:43 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021 09:43
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Hangi sigaraya zam geldi? 1 Nisan sigara zammı kaç TL? BAT, JTI, Philip Morris, Tekel güncel sigara fiyatları ne kadar?

Hangi sigaraya zam geldi? 2021 yılında sigaralara zam gelip gelmeyeceği konusunda araştırmalar sürüyordu. Nisan ayının ilk gününde bazı sigara markalarına zam geldiği öğrenildi. Hangi sigaralara zam geldiğini merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Yapılan açıklamaya göre, sigaralara 50 kuruş ve 1 TL arasında zam yapıldığı öğrenildi. Peki, hangi sigaraya zam geldi? 1 Nisan sigara zammı kaç TL? BAT, JTI, Philip Morris, Tekel güncel sigara fiyatları ne kadar? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hangi sigaraya zam geldi? 1 Nisan sigara zammı kaç TL? BAT, JTI, Philip Morris, Tekel güncel sigara fiyatları ne kadar?

HANGİ SİGARALARA ZAM GELDİ?

1 Nisan itibarıyla British American Tobacco (BAT) bünyesinde bulunan sigaralara zam geldi. Kent, Kend D Range ve Kent Slims fiyatlarında değişiklik yapılmazken, diğer sigaralara ise 50 kuruş ve 1 TL arasında zam yapıldığı bildirildi. İşte güncel liste...

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Hangi sigaraya zam geldi? 1 Nisan sigara zammı kaç TL? BAT, JTI, Philip Morris, Tekel güncel sigara fiyatları ne kadar?

British American Tobacco

Kent (Dark blue, dark blue long, switch): 15 TL

Kent D-Range: 15 TL

Kent Slims: 18 TL

Kent (Blue, Grey, White): 16 TL

Rothmans: 14,50 TL

Viceroy: 15,00 TL

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Hangi sigaraya zam geldi? 1 Nisan sigara zammı kaç TL? BAT, JTI, Philip Morris, Tekel güncel sigara fiyatları ne kadar?

Pall Mall: 15,00 TL

Tekel 2000: 14,50 TL

Tekel 2001: 14,50 TL

Samsun: 15,00 TL

Maltepe: 15,00 TL

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Hangi sigaraya zam geldi? 1 Nisan sigara zammı kaç TL? BAT, JTI, Philip Morris, Tekel güncel sigara fiyatları ne kadar?

JTI

Winston Slender: 15 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

Winston: 16 TL

Camel Slender: 14,5 TL