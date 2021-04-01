Hangi sigaraya zam geldi? 1 Nisan sigara zammı kaç TL? BAT, JTI, Philip Morris, Tekel güncel sigara fiyatları ne kadar?

Sigara fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 1 Nisan tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde bazı sigara markalarına zam geldi. Zam haberinin ardından en çok merak edilenlerden biri de, hangi markalara zam geldiği oldu. Sigara tiryakileri zam yapılan sigaraların listesini araştırıyor. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, hangi sigaraya zam geldi? 1 Nisan sigara zammı kaç TL? BAT, JTI, Philip Morris, Tekel güncel sigara fiyatları ne kadar? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 01.04.2021 09:43 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021 09:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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