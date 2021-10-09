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Haberler Galeri Sigara fiyatları zamlı güncel liste: 9 Ekim JTI, BAT, Philip Morris, Tekel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sigara fiyatları zamlı güncel liste: 9 Ekim JTI, BAT, Philip Morris, Tekel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sigara fiyatları ne kadar oldu? JTI, BAT ve Philip Morris gruplarına ait sigara markalarına zam geldi. Sigara zammının ardından sigara tiryakileri tarafından güncel fiyatlar araştırılmaya başlandı. Tüm markalara yapılan zammın ardından güncel fiyat listesini yazımızda ele aldık. Peki, marka marka sigara fiyatları ne kadar oldu? JTI, BAT, Philip Morris, Tekel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 9 Ekim sigara fiyatları zamlı güncel liste...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.10.2021 16:28 Güncelleme Tarihi: 09.10.2021 16:28
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Sigara fiyatları zamlı güncel liste: 9 Ekim JTI, BAT, Philip Morris, Tekel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sigara fiyatları zamlı güncel liste, son günlerde arama motoru üzerinde sıklıkla araştırılıyor. Philip Morris, British American Tobacco (BAT) ve Japan Tobacco International (JTI) tarafından yapılan açıklamaya göre, sigara fiyatlarına ekim ayı itibarıyla zam yapıldığı bildirildi. Bu gelişmelerin ardından güncel sigara fiyatları konusunda araştırmalar hız kazandı. Peki, JTI, BAT, Philip Morris, Tekel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 9 Ekim sigara fiyatları zamlı güncel liste...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sigara fiyatları zamlı güncel liste: 9 Ekim JTI, BAT, Philip Morris, Tekel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

SİGARA FİYATLARI ZAMLI GÜNCEL LİSTE

İşte 9 Ekim itibariyle marka marka güncel sigara fiyatları:

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Sigara fiyatları zamlı güncel liste: 9 Ekim JTI, BAT, Philip Morris, Tekel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

JTI

Winston Slender: 16 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 16 TL

Winston: 17 TL

Winston Xsence Black&Gray: 18 TL

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Sigara fiyatları zamlı güncel liste: 9 Ekim JTI, BAT, Philip Morris, Tekel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Camel Slender: 15,50 TL

Camel: 16 TL

Monte Carlo Slender: 15,50 TL

Monte Carlo: 15,50 TL

LD: 15,50 TL

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Sigara fiyatları zamlı güncel liste: 9 Ekim JTI, BAT, Philip Morris, Tekel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

British American Tobacco

Kent (Dark blue, dark blue long, switch): 16 TL

Kent D-Range: 16 TL

Kent Slims: 19 TL

Kent (Blue, Grey, White): 17 TL

Rothmans: 15,50 TL

Viceroy: 16,00 TL