Sigara fiyatları zamlı güncel liste: 9 Ekim JTI, BAT, Philip Morris, Tekel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sigara fiyatları ne kadar oldu? JTI, BAT ve Philip Morris gruplarına ait sigara markalarına zam geldi. Sigara zammının ardından sigara tiryakileri tarafından güncel fiyatlar araştırılmaya başlandı. Tüm markalara yapılan zammın ardından güncel fiyat listesini yazımızda ele aldık. Peki, marka marka sigara fiyatları ne kadar oldu? JTI, BAT, Philip Morris, Tekel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 9 Ekim sigara fiyatları zamlı güncel liste...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 09.10.2021 16:28 Güncelleme Tarihi: 09.10.2021 16:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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