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Haberler Galeri Emekli ve memur 2022 zammı netleşiyor! Memur enflasyon farkı ne kadar? 2022'de memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli ve memur 2022 zammı netleşiyor! Memur enflasyon farkı ne kadar? 2022'de memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?

Memur ve emekli maaşları her yıl Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon oranlarına göre belirleniyor. 2021 Eylül ayı enflasyon oranının açıklanmsının ardından gözler 2022 yılının ilk dönemi geçerli olacak maaşlara çevrildi. Milyonlarca memur ve emekli heyecan içinde yeni zam oranını bekliyor. Enflasyon eylül ayı için yüzde 1,25 artarken yıllık bazda yüzde 19,58 oldu. Peki, memur enflasyon farkı ne kadar? 2022'de memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Memur ve emekli maaşları ile ilgili merak ettiklerinizi yazımızda bulabilirsiniz.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.10.2021 13:15 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 13:58
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Emekli ve memur 2022 zammı netleşiyor! Memur enflasyon farkı ne kadar? 2022’de memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli ve memur 2022 zammı netleşiyor! Emekli ve memur maaşlarının zamlanmasına ksıa bir süre kaldı. Ocak zammı heyecanla beklenirken, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranları ile birlikte maaş zamları için ipuçları ortaya çıkmaya başladı. 2021 yılının ikinci altı aylık enflasyon verisinin ardından 2022 yılının ilk yarısında geçerli olacak emekli ve memur maaşları belli olacak. Peki, memur enflasyon farkı ne kadar? 2022'de memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli ve memur 2022 zammı netleşiyor! Memur enflasyon farkı ne kadar? 2022’de memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?

MEMUR ENFLASYON FARKI NE KADAR?

Eylül ayı enflasyon yüzde 1,25 artarken yıllık bazda yüzde 19,58 oldu. Eylül ayı rakamları ile birlikte memur enflasyon farkı araştırılmaya başlandı. Eylül itibariyle memura 1,23 puan enflasyon farkı zammı imkanı oluştu.

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Emekli ve memur 2022 zammı netleşiyor! Memur enflasyon farkı ne kadar? 2022’de memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?

2022'DE MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Yılın ikinci altı aylık enflasyon verisine göre, memur ve emekli maaşları 2022 Ocak'ta zamlanacak. Yapılacak zam oranının belirlenmesine sadece üç veri kaldı. Ekim, Kasım ve Aralık enflasyon oranının açıklanmasının ardından memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli olacak.

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Emekli ve memur 2022 zammı netleşiyor! Memur enflasyon farkı ne kadar? 2022’de memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?

TEMMUZ'DA NE KADAR ZAM YAPILDI?

Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yılın ilk yarısındaki enflasyona bağlı olarak yüzde 8.45 oranında zam yapıldı. Memur ve memur emeklisi yüzde 5.45 enflasyon farkı aldı. Buna göre, 2021 Temmuz-Aralık döneminde geçerli en düşük memur maaşı 4 bin 880 lira oldu. En düşük SSK'lı emekli aylığı 2 bin 624 liraya, 65 yaş aylığı da 828 liraya, evde bakım desteği de bin 798 liraya yükseldi.

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Emekli ve memur 2022 zammı netleşiyor! Memur enflasyon farkı ne kadar? 2022’de memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?

Memur Maaşları (Net/TL)
Unvan ve Derece.............. 2021 Ocak.....2021 Temmuz..
Vali.............................14.835....16.089...
Genel Müdür(1/4)............14.917....16.177...
Şube Müdürü (Lisans-1/4)....7.862......8.526...