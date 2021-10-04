Emekli ve memur 2022 zammı netleşiyor! Memur enflasyon farkı ne kadar? 2022'de memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?

Memur ve emekli maaşları her yıl Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon oranlarına göre belirleniyor. 2021 Eylül ayı enflasyon oranının açıklanmsının ardından gözler 2022 yılının ilk dönemi geçerli olacak maaşlara çevrildi. Milyonlarca memur ve emekli heyecan içinde yeni zam oranını bekliyor. Enflasyon eylül ayı için yüzde 1,25 artarken yıllık bazda yüzde 19,58 oldu. Peki, memur enflasyon farkı ne kadar? 2022'de memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Memur ve emekli maaşları ile ilgili merak ettiklerinizi yazımızda bulabilirsiniz.