Sigara fiyatları zamlı güncel liste! 25 Eylül Marlboro, Winston, Kent, Camel, Rothmans, Parliament fiyatları...

Sigara fiyatları ne kadar oldu? 2020 sigara fiyatları listesi son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Son olarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından temmuz ayında sigara vergisinde artış gerçekleştirilmişti. Bu gelişmelerin ardından JTI, BAT ve Philip Morris güncel sigara fiyatları araştırılmaya başlanmıştı. Sigaraya zaml gelip gelmediğini merak eden tiryakiler, sigara fiyatları ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Marlboro, Winston, Kent, Camel, Rothmans, Parliament fiyatları ne kadar? İşte 25 Eylül sigara fiyatları zamlı güncel liste...

Giriş Tarihi: 25.09.2020 11:44 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020 11:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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