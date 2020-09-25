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Haberler Galeri Sigara fiyatları zamlı güncel liste! 25 Eylül Marlboro, Winston, Kent, Camel, Rothmans, Parliament fiyatları...

Sigara fiyatları zamlı güncel liste! 25 Eylül Marlboro, Winston, Kent, Camel, Rothmans, Parliament fiyatları...

Sigara fiyatları ne kadar oldu? 2020 sigara fiyatları listesi son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Son olarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından temmuz ayında sigara vergisinde artış gerçekleştirilmişti. Bu gelişmelerin ardından JTI, BAT ve Philip Morris güncel sigara fiyatları araştırılmaya başlanmıştı. Sigaraya zaml gelip gelmediğini merak eden tiryakiler, sigara fiyatları ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Marlboro, Winston, Kent, Camel, Rothmans, Parliament fiyatları ne kadar? İşte 25 Eylül sigara fiyatları zamlı güncel liste...

Giriş Tarihi: 25.09.2020 11:44 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020 11:51
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Sigara fiyatları zamlı güncel liste! 25 Eylül Marlboro, Winston, Kent, Camel, Rothmans, Parliament fiyatları...

Sigara fiyatları güncel liste belli oldu. Sigara vergisinde 6 ayda bir gerçekleştirilen otomatik artış temmuz ayında gerçekleştirilmişti. Bu gelişmelerin ardından "Sigara fiyatları ne kadar oldu?" sorusu arama motorlarında merakla araştırılan konuların başında bulunuyor. Sigaraya yapılan zam gündemde konuşulan konular arasında yer alıyor. JTI, Philip Morris ve British American Tobacco sigara fiyatları listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte Eylül ayı güncel sigara fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sigara fiyatları zamlı güncel liste! 25 Eylül Marlboro, Winston, Kent, Camel, Rothmans, Parliament fiyatları...

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

2020 Eylül ayı itibarıyla markaların güncel sigara fiyatları şu şekilde:

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Sigara fiyatları zamlı güncel liste! 25 Eylül Marlboro, Winston, Kent, Camel, Rothmans, Parliament fiyatları...

JTI

Winston Slender: 15 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

Winston: 16 TL

Camel Slender: 14,5 TL

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Sigara fiyatları zamlı güncel liste! 25 Eylül Marlboro, Winston, Kent, Camel, Rothmans, Parliament fiyatları...

Camel Rework: 15 TL

Camel: 15 TL

Monte Carlo Slender: 14 TL

Monte Carlo: 14,5 TL

LD: 14 TL

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Sigara fiyatları zamlı güncel liste! 25 Eylül Marlboro, Winston, Kent, Camel, Rothmans, Parliament fiyatları...

Philip Morris

Marlboro Edge: 16 TL

Marlboro Touch: 17 TL

Marlboro: 18 TL

Parliament: 18,50 TL

Parliament Midnight Blue: 17,50 TL