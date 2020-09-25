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Eylül ayı en ucuz otomobil fiyatları 2020: Dacia, Fiat, Opel, Renault, Volkswagen araç kampanyaları

Sıfır otomobil almak isteyen vatandaşlar güncel araç fiyatlarını araştırıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle sıfır otomobil üretimi durma noktasına gelmişti. Bu nedenle ikinci el araç alımlarında artış görülmüştü. Bütçesine uygun araç almak isteyen vatandaşlar markaların otomobil fiyatlarını sorguluyor. Peki, Dacia, Fiat, Opel, Renault, Volkswagen fiyatları ne kadar? İşte 2020 Eylül ayı en ucuz otomobil fiyatları...

Giriş Tarihi: 25.09.2020 12:37 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020 12:51
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Eylül ayı en ucuz otomobil fiyatları 2020: Dacia, Fiat, Opel, Renault, Volkswagen araç kampanyaları

Sıfır otomobil fiyatları ne kadar? Yeni tip koronavirüs salgını sonrası otomobil fiyatlarında dalgalanmalar yaşandı. Sıfır araç bulunurluğunun az olması nedeniyle ikinci el araç fiyatlarında sert yükseliş yaşanmıştı. Kontrollü normal hayata geçiş ile birlikte araç fiyatlarında son durum merak ediliyor. İşte marka marka güncel otomobil fiyatları...

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Eylül ayı en ucuz otomobil fiyatları 2020: Dacia, Fiat, Opel, Renault, Volkswagen araç kampanyaları

Audi A3 Sportback

373.000 TL

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Eylül ayı en ucuz otomobil fiyatları 2020: Dacia, Fiat, Opel, Renault, Volkswagen araç kampanyaları

BMW 1.18i

366.500 TL

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Eylül ayı en ucuz otomobil fiyatları 2020: Dacia, Fiat, Opel, Renault, Volkswagen araç kampanyaları

Alfa Romeo Giulietta

323.000 TL

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Eylül ayı en ucuz otomobil fiyatları 2020: Dacia, Fiat, Opel, Renault, Volkswagen araç kampanyaları

Honda Civic Sedan

209.600 TL