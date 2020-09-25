Eylül ayı en ucuz otomobil fiyatları 2020: Dacia, Fiat, Opel, Renault, Volkswagen araç kampanyaları

Sıfır otomobil almak isteyen vatandaşlar güncel araç fiyatlarını araştırıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle sıfır otomobil üretimi durma noktasına gelmişti. Bu nedenle ikinci el araç alımlarında artış görülmüştü. Bütçesine uygun araç almak isteyen vatandaşlar markaların otomobil fiyatlarını sorguluyor. Peki, Dacia, Fiat, Opel, Renault, Volkswagen fiyatları ne kadar? İşte 2020 Eylül ayı en ucuz otomobil fiyatları...

Giriş Tarihi: 25.09.2020 12:37 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020 12:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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