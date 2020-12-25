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Haberler Galeri Sigara fiyatları zamlı güncel liste! 25 Aralık Tekel, Winston, Rothmans, Marlboro, Kent fiyatları ne kadar oldu?

Sigara fiyatları zamlı güncel liste! 25 Aralık Tekel, Winston, Rothmans, Marlboro, Kent fiyatları ne kadar oldu?

Sigara fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sigara ile ilgili alınan karar sonrası güncel sigara fiyatları araştırılmaya başlandı. Sigaraya indirim ya da zam gelip gelmeyeceğini merak eden sigara tiryakileri, markaların güncel fiyatlarını sorguluyor. Sigara zammı hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, sigara zammı var mı? 25 Aralık Tekel, Winston, Rothmans, Marlboro, Kent fiyatları ne kadar oldu? İşte sigara fiyatalrı zamlı güncel liste...

Giriş Tarihi: 25.12.2020 10:02 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 10:24
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Sigara fiyatları zamlı güncel liste! 25 Aralık Tekel, Winston, Rothmans, Marlboro, Kent fiyatları ne kadar oldu?

Sigara fiyatları zamlı güncel liste açıklandı mı? Sigara vergi oranları ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Resmi Gazete'de yer alan tütün ürünleri ile ilgili karara göre, sigara ÖTV ve maktu vergi oranları yeniden düzenlendi. Bu gelişmelerim ardından sigara fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği konusunda araştırmalar hız kazandı. Sigara tiryakileri tarafından 25 Aralık tarihli güncel sigara fiyatları merak ediliyor. Peki, sigara zammı var mı? 25 Aralık Tekel, Winston, Rothmans, Marlboro, Kent fiyatları ne kadar oldu? İşte sigara fiyatalrı zamlı güncel liste...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sigara fiyatları zamlı güncel liste! 25 Aralık Tekel, Winston, Rothmans, Marlboro, Kent fiyatları ne kadar oldu?

SİGARA ÖTV ORANI NE OLDU?

Resmi Gazete'de yer alan tütün ürünleri ile ilgili karara göre, sigara ÖTV ve maktu vergi oranları yeniden düzenlendi. Yüzde 67 ila 80 arasında değişen ÖTV oranları, Resmi Gazete'deki karar ile yüzde 63'e düşürülürken, maktu vergi tutarlarına zam geldi.

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Sigara fiyatları zamlı güncel liste! 25 Aralık Tekel, Winston, Rothmans, Marlboro, Kent fiyatları ne kadar oldu?

SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?

Sigara fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği konusunda firmalar tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. JTI, BAT ve Philip Morris tarafından sigara ile ilgili kararlar açıklandığında ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

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Sigara fiyatları zamlı güncel liste! 25 Aralık Tekel, Winston, Rothmans, Marlboro, Kent fiyatları ne kadar oldu?

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

2020 Aralık ayı itibarıyla markaların güncel sigara fiyatları şu şekilde:

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Sigara fiyatları zamlı güncel liste! 25 Aralık Tekel, Winston, Rothmans, Marlboro, Kent fiyatları ne kadar oldu?

JTI

Winston Slender: 15 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

Winston: 16 TL

Camel Slender: 14,5 TL