Sigara fiyatları zamlı güncel liste! 25 Aralık Tekel, Winston, Rothmans, Marlboro, Kent fiyatları ne kadar oldu?

Sigara fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sigara ile ilgili alınan karar sonrası güncel sigara fiyatları araştırılmaya başlandı. Sigaraya indirim ya da zam gelip gelmeyeceğini merak eden sigara tiryakileri, markaların güncel fiyatlarını sorguluyor. Sigara zammı hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, sigara zammı var mı? 25 Aralık Tekel, Winston, Rothmans, Marlboro, Kent fiyatları ne kadar oldu? İşte sigara fiyatalrı zamlı güncel liste...

Giriş Tarihi: 25.12.2020 10:02 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 10:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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