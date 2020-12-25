Banka faiz oranlarında son dakika gelişmesi! Garanti, Akbank, TEB, Ziraat ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları...

Kredi faiz oranları ne kadar? Kamu bankaları ve özel bankalar tarafından kredi faiz oranları ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Yıl sonuna doğru yaklaşırken güncel oranlarını açıklayan bankalar, ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faizlerini duyurdu. Kredi ihtiyacı olan vatandaşlar için en uygun kredi veren bankalar listesini yazımızda ele aldık. İşte 25 Aralık Garanti, Akbank, TEB, Ziraat ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 25.12.2020 14:25 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 14:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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