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Haberler Galeri Banka faiz oranlarında son dakika gelişmesi! Garanti, Akbank, TEB, Ziraat ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları...

Banka faiz oranlarında son dakika gelişmesi! Garanti, Akbank, TEB, Ziraat ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları...

Kredi faiz oranları ne kadar? Kamu bankaları ve özel bankalar tarafından kredi faiz oranları ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Yıl sonuna doğru yaklaşırken güncel oranlarını açıklayan bankalar, ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faizlerini duyurdu. Kredi ihtiyacı olan vatandaşlar için en uygun kredi veren bankalar listesini yazımızda ele aldık. İşte 25 Aralık Garanti, Akbank, TEB, Ziraat ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 25.12.2020 14:25 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 14:29
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Banka faiz oranlarında son dakika gelişmesi! Garanti, Akbank, TEB, Ziraat ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları...

Son dakika... Kredi faiz oranları ne oldu? Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik yönden etkilenen vatandaşlar, bankaların kredi faizlerini araştırmaya başladılar. En uygun kredi veren bankaları merak eden vatandaşlar, internet üzerinden konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Güncel kredi faiz oranlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 25 Aralık bankaların ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte Garanti, Akbank, TEB, Ziraat Bankası kredi faiz oranları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Banka faiz oranlarında son dakika gelişmesi! Garanti, Akbank, TEB, Ziraat ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları...

25 ARALIK KREDİ FAİZ ORANLARI

Bankaların güncel kredi faiz oranları şu şekilde:

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Banka faiz oranlarında son dakika gelişmesi! Garanti, Akbank, TEB, Ziraat ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları...

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.77

Taşıt kredisi: 1.77

Konut kredisi: 1.52

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Banka faiz oranlarında son dakika gelişmesi! Garanti, Akbank, TEB, Ziraat ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLAR

Konut kredisi: 1.65

Tüketici kredisi: 1.75

Taşıt kredisi: 1.75

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Banka faiz oranlarında son dakika gelişmesi! Garanti, Akbank, TEB, Ziraat ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları...

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.52 (Yeni yıl kampanyası)

Taşıt kredisi: 1.48

SarıPanjur Konut Kredisi: 1.49