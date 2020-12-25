Son dakika: Sigaraya indirim gelecek mi? 25 Aralık sigara ÖTV oranı ne oldu? Yeni sigara fiyatları açıklandı mı?

Son dakika... Sigara indirimi olacak mı? Yeni sigara fiyatları nedir? gibi sorular, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Sigara ve tütün ürünlerine uygulanan ÖTV oranlarında indirim yapıldı. Yine bu ürünlerden alınan maktu vergi oranları artırıldı. Bu gelişmelerin ardından sigaraya indirim yapılıp yapılmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, sigaraya indirim gelecek mi? 25 Aralık sigara ÖTV oranı ne oldu? Yeni sigara fiyatları açıklandı mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 25.12.2020 09:36 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 10:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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