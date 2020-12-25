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25 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Sigaraya indirim gelecek mi? 25 Aralık sigara ÖTV oranı ne oldu? Yeni sigara fiyatları açıklandı mı? Son dakika: Sigaraya indirim gelecek mi? 25 Aralık sigara ÖTV oranı ne oldu? Yeni sigara fiyatları açıklandı mı? Son dakika... Sigara indirimi olacak mı? Yeni sigara fiyatları nedir? gibi sorular, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Sigara ve tütün ürünlerine uygulanan ÖTV oranlarında indirim yapıldı. Yine bu ürünlerden alınan maktu vergi oranları artırıldı. Bu gelişmelerin ardından sigaraya indirim yapılıp yapılmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, sigaraya indirim gelecek mi? 25 Aralık sigara ÖTV oranı ne oldu? Yeni sigara fiyatları açıklandı mı? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 25.12.2020 09:36 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 10:07
Son dakika... Sigara fiyatları düşecek mi? Resmi Gazete'de dün yayımlanan karar ile birlikte sigara fiyatları üzerinden alınan ÖTV oranları değişti. ÖTV oranında indirim yapılırken, maktu vergi oranlarında artış görüldü. Bu kararın ardından sigara tiryakileri tarafından sigara fiyatlarında nasıl bir değişim olacağı merak konusu oldu. Peki, sigaraya indirim gelecek mi? 25 Aralık sigara ÖTV oranı ne oldu? Yeni sigara fiyatları açıklandı mı? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR 25 ARALIK SİGARA ÖTV ORANI NE OLDU?
Resmi Gazete'de yer alan tütün ürünleri ile ilgili karara göre, sigara ÖTV ve maktu vergi oranları yeniden düzenlendi. Yüzde 67 ila 80 arasında değişen ÖTV oranları, Resmi Gazete'deki karar ile yüzde 63'e düşürülürken, maktu vergi tutarlarına zam geldi.
SİGARAYA İNDİRİM GELECEK Mİ?
Bu düzenleme ile birlikte sigara fiyatlarında indirim ya da zam uygulanıp uygulanmayacağı henüz bilinmiyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR?
2020 Aralık ayı itibarıyla markaların güncel sigara fiyatları şu şekilde:
JTI
Winston Slender: 15 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL
Winston: 16 TL
Camel Slender: 14,5 TL