Sigara fiyatları ne kadar oldu? Britsh American Tobacco'nun dün yayımladığı yeni listeye göre sigara fiyatlarına zam geldiği öğrenildi. BAT bünyesinde yer alan Kent, Rothmans, Viceroy, Pall Mall, Tekel 2000, Tekel 2001, Samsun, Maltepe sigara fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. Bazı sigaralara 50 kuruş bazı sigaralara ise 1 TL zam geldiği bildirildi. Peki, 1 Nisan Kent, Rothmans, Viceroy, Tekel, Samsun, Maltepe fiyatları ne kadar? İşte sigara fiyatları zamlı güncel liste...