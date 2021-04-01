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Sigara fiyatları zamlı güncel liste: 1 Nisan Kent, Rothmans, Viceroy, Tekel, Samsun, Maltepe fiyatları ne kadar?
Sigara fiyatları zamlı güncel liste, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 1 Nisan itibarıyla British American Tobacco (BAT) bünyesinde yer alan sigara fiyatlarına zam geldi. Sigara tiryakileri, Kent, Rothmans, Viceroy, Pall Mall, Tekel, Samsun ve Maltepe sigaralarına ne kadar zam geldiğini araştırıyor. BAT tarafından yayımlanan liste ile güncel fiyatlar duyuruldu. Peki, 1 Nisan Kent, Rothmans, Viceroy, Tekel, Samsun, Maltepe fiyatları ne kadar? İşte sigara fiyatları zamlı güncel liste...
Giriş Tarihi: 01.04.2021 10:05Güncelleme Tarihi: 01.04.2021 10:05