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Haberler Galeri Sigara fiyatları zamlı güncel liste: 1 Nisan Kent, Rothmans, Viceroy, Tekel, Samsun, Maltepe fiyatları ne kadar?

Sigara fiyatları zamlı güncel liste: 1 Nisan Kent, Rothmans, Viceroy, Tekel, Samsun, Maltepe fiyatları ne kadar?

Sigara fiyatları zamlı güncel liste, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 1 Nisan itibarıyla British American Tobacco (BAT) bünyesinde yer alan sigara fiyatlarına zam geldi. Sigara tiryakileri, Kent, Rothmans, Viceroy, Pall Mall, Tekel, Samsun ve Maltepe sigaralarına ne kadar zam geldiğini araştırıyor. BAT tarafından yayımlanan liste ile güncel fiyatlar duyuruldu. Peki, 1 Nisan Kent, Rothmans, Viceroy, Tekel, Samsun, Maltepe fiyatları ne kadar? İşte sigara fiyatları zamlı güncel liste...

Giriş Tarihi: 01.04.2021 10:05 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021 10:05
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Sigara fiyatları zamlı güncel liste: 1 Nisan Kent, Rothmans, Viceroy, Tekel, Samsun, Maltepe fiyatları ne kadar?

Sigara fiyatları ne kadar oldu? Britsh American Tobacco'nun dün yayımladığı yeni listeye göre sigara fiyatlarına zam geldiği öğrenildi. BAT bünyesinde yer alan Kent, Rothmans, Viceroy, Pall Mall, Tekel 2000, Tekel 2001, Samsun, Maltepe sigara fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. Bazı sigaralara 50 kuruş bazı sigaralara ise 1 TL zam geldiği bildirildi. Peki, 1 Nisan Kent, Rothmans, Viceroy, Tekel, Samsun, Maltepe fiyatları ne kadar? İşte sigara fiyatları zamlı güncel liste...

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Sigara fiyatları zamlı güncel liste: 1 Nisan Kent, Rothmans, Viceroy, Tekel, Samsun, Maltepe fiyatları ne kadar?

SİGARA FİYATLARI ZAMLI GÜNCEL LİSTE

İşte 1 Nisan 2021 tarihi itibarıyla geçerli BAT, JTI ve Philip Morris güncel sigara fiyatları:

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Sigara fiyatları zamlı güncel liste: 1 Nisan Kent, Rothmans, Viceroy, Tekel, Samsun, Maltepe fiyatları ne kadar?

British American Tobacco

Kent (Dark blue, dark blue long, switch): 15 TL

Kent D-Range: 15 TL

Kent Slims: 18 TL

Kent (Blue, Grey, White): 16 TL

Rothmans: 14,50 TL

Viceroy: 15,00 TL

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Sigara fiyatları zamlı güncel liste: 1 Nisan Kent, Rothmans, Viceroy, Tekel, Samsun, Maltepe fiyatları ne kadar?

Pall Mall: 15,00 TL

Tekel 2000: 14,50 TL

Tekel 2001: 14,50 TL

Samsun: 15,00 TL

Maltepe: 15,00 TL

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Sigara fiyatları zamlı güncel liste: 1 Nisan Kent, Rothmans, Viceroy, Tekel, Samsun, Maltepe fiyatları ne kadar?

Philip Morris

Marlboro Edge: 16 TL

Marlboro Touch: 17 TL

Marlboro: 18 TL

Parliament: 18,50 TL

Parliament Midnight Blue: 17,50 TL