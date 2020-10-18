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18 Ekim 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Emekliye intibak müjdesi! İntibak zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, SGK ve Bağkur... Emekliye intibak müjdesi! İntibak zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, SGK ve Bağkur...
İntibak zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Milyonlarca emeklinin merakla beklediği intibak zammı hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Yeni yılın yaklaşmasının ardından intibak düzenlemesinin meclise gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı tarafından çalışma yürütüldüğü biliniyor. Düzenleme sonrasında hangi kararın çıkacağı vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte, İntibak zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, SGK ve Bağkur...
Giriş Tarihi: 18.10.2020 17:37 Güncelleme Tarihi: 18.10.2020 17:48
İntibak zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, SGK ve Bağkur emekli maaşları nasıl olacak? Sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere geçmiş yıllarda 2000 yılı öncesi emekli olanlara intibak düzenlemesi getirilmişti. 2000 sonrası emekli olan vatandaşlar aynı ya da benzer düzenlemenin kendileri içinde yapılmasını istiyor. Emeklilerin taleplerinin nasıl yanıt bulacağı merak ediliyor. 355 TL seyyanen zam söylentileri arasında ilgili bakanlığın konuyla ilgili çalışma yürüttüğü biliniyor. İşte, İntibak zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, SGK ve Bağkur...
GALERİ DEVAM EDİYOR EMEKLİ İNTİBAK ZAMMI SON GELİŞMELER
2000 yılı ve sonrasında emekli olan vatandaşlar tarafından intibak düzenlemesinin kendileri için de hayata geçirilmesi bekleniyor. Memur emeklilerine yönelik intibak talebi, toplu sözleşme görüşmeleri sırasında Memur-Sen tarafından gündeme taşındı.
Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantılarında ele alınıp karara bağlanması beklenen talep hayata geçerse, aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkı ek ödemeyle giderilecek. Düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilecek.
SSK ve Bağ-Kur'luların talebi hayata geçerse, milyonlarca emeklinin maaşı değişecek. 2000'den sonra emekli olanlara, ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Türkiye Emekliler Derneği, çıkacak bir intibak düzenlemesinden yaklaşık 5 milyon emeklinin yararlanabileceğini belirtiyor.
İNTİBAK DÜZENLEMESİ
2000 yılından önce sigorta primi olan ancak 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar karma sistem hesaplaması ile maaşlarını almaktalar. 2000 yılından sonra emekli olanlar vatandaşların emeklilikleri de iki ana gruba ayrılmakta. 2008 öncesi emekli olanlar ve 2008 sonrası emekli olanlar.