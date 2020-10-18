Emekliye intibak müjdesi! İntibak zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, SGK ve Bağkur...

İntibak zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, SGK ve Bağkur emekli maaşları nasıl olacak? Sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere geçmiş yıllarda 2000 yılı öncesi emekli olanlara intibak düzenlemesi getirilmişti. 2000 sonrası emekli olan vatandaşlar aynı ya da benzer düzenlemenin kendileri içinde yapılmasını istiyor. Emeklilerin taleplerinin nasıl yanıt bulacağı merak ediliyor. 355 TL seyyanen zam söylentileri arasında ilgili bakanlığın konuyla ilgili çalışma yürüttüğü biliniyor. İşte, İntibak zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, SGK ve Bağkur...