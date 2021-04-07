Sigara fiyatları yeni zamlı güncel liste: 7 Nisan Parliament, Marlboro, Kent, Winston, Tekel sigara fiyatları ne kadar?

Sigara fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Nisan ayı ile birlikte bazı sigara fiyatlarına zam gelmesi ile hangi sigara markalarında artış olduğu araştırılmaya başlandı. Philip Morris, BAT, JTI güncel sigara fiyatlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, hangi sigaralara zam geldi? Parliament, Marlboro, Kent, Winston, Tekel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 7 Nisan güncel sigara fiyatları...

Giriş Tarihi: 07.04.2021 13:37 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 13:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL