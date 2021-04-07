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Sigara fiyatları yeni zamlı güncel liste: 7 Nisan Parliament, Marlboro, Kent, Winston, Tekel sigara fiyatları ne kadar?

Sigara fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Nisan ayı ile birlikte bazı sigara fiyatlarına zam gelmesi ile hangi sigara markalarında artış olduğu araştırılmaya başlandı. Philip Morris, BAT, JTI güncel sigara fiyatlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, hangi sigaralara zam geldi? Parliament, Marlboro, Kent, Winston, Tekel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 7 Nisan güncel sigara fiyatları...

Giriş Tarihi: 07.04.2021 13:37 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 13:37
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Sigara fiyatları yeni zamlı güncel liste: 7 Nisan Parliament, Marlboro, Kent, Winston, Tekel sigara fiyatları ne kadar?

Sigara fiyatları zamlı güncel liste, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Nisan ayı itibarıyla bazı sigaralara yapılan zam sonrası, sigara tiryakilerinin araştırmaları hız kazandı. Güncel sigara fiyatlarını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden marka marka fiyat listesini araştırıyor. Peki, hangi sigaralara zam geldi? Parliament, Marlboro, Kent, Winston, Tekel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 7 Nisan güncel sigara fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sigara fiyatları yeni zamlı güncel liste: 7 Nisan Parliament, Marlboro, Kent, Winston, Tekel sigara fiyatları ne kadar?

HANGİ SİGARALARA ZAM GELDİ?

1 Nisan itibarıyla British American Tobacco (BAT) bünyesinde bulunan sigaralara zam geldi. Kent, Kend D Range ve Kent Slims fiyatlarında değişiklik yapılmazken, diğer sigaralara ise 50 kuruş ve 1 TL arasında zam yapıldığı bildirildi. İşte güncel liste...

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Sigara fiyatları yeni zamlı güncel liste: 7 Nisan Parliament, Marlboro, Kent, Winston, Tekel sigara fiyatları ne kadar?

British American Tobacco

Kent (Dark blue, dark blue long, switch): 15 TL

Kent D-Range: 15 TL

Kent Slims: 18 TL

Kent (Blue, Grey, White): 16 TL

Rothmans: 14,50 TL

Viceroy: 15,00 TL

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Sigara fiyatları yeni zamlı güncel liste: 7 Nisan Parliament, Marlboro, Kent, Winston, Tekel sigara fiyatları ne kadar?

Pall Mall: 15,00 TL

Tekel 2000: 14,50 TL

Tekel 2001: 14,50 TL

Samsun: 15,00 TL

Maltepe: 15,00 TL

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Sigara fiyatları yeni zamlı güncel liste: 7 Nisan Parliament, Marlboro, Kent, Winston, Tekel sigara fiyatları ne kadar?

JTI

Winston Slender: 15 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

Winston: 16 TL

Camel Slender: 14,5 TL