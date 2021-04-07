Bankalardan cepleri rahatlatan kampanya! Vakıfbank, Akbank, TEB, ING, İş Bankası 3 ay ertelemeli kredi faiz oranları...

Pandemi döneminde maddi açıdan sıkıntı yaşayan vatandaşlar için bankalar tarafından birçok kampanya yapıldı. Kamu bankalarının öncülüğünde başlatılan 3 ay ertelemeli kredi fırsatı bazı bankalarda devam ediyor. Bankaların kredi faiz oranları, kişinin kredi notuna göre değişiklik gösteriyor. 3 ay ertelemeli kredi veren bankalar listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Vakıfbank, Akbank, TEB, ING, İş Bankası ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? İşte 3 ay ertelemeli kredi veren bankalar ve faiz oranları...

Giriş Tarihi: 07.04.2021 16:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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