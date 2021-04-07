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Haberler Galeri Bankalardan cepleri rahatlatan kampanya! Vakıfbank, Akbank, TEB, ING, İş Bankası 3 ay ertelemeli kredi faiz oranları...

Bankalardan cepleri rahatlatan kampanya! Vakıfbank, Akbank, TEB, ING, İş Bankası 3 ay ertelemeli kredi faiz oranları...

Pandemi döneminde maddi açıdan sıkıntı yaşayan vatandaşlar için bankalar tarafından birçok kampanya yapıldı. Kamu bankalarının öncülüğünde başlatılan 3 ay ertelemeli kredi fırsatı bazı bankalarda devam ediyor. Bankaların kredi faiz oranları, kişinin kredi notuna göre değişiklik gösteriyor. 3 ay ertelemeli kredi veren bankalar listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Vakıfbank, Akbank, TEB, ING, İş Bankası ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? İşte 3 ay ertelemeli kredi veren bankalar ve faiz oranları...

Giriş Tarihi: 07.04.2021 16:26
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Bankalardan cepleri rahatlatan kampanya! Vakıfbank, Akbank, TEB, ING, İş Bankası 3 ay ertelemeli kredi faiz oranları...

Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların kredi kampanyalarını yakından takip ediyor. Koronavirüs salgını döneminde 3 ay erteleme kampanyası ile cepleri rahatlatan bankalar, kişiye özel faiz oranı ile kampanyaya devam ettiğini açıkladı. Bazı bankaların 3 ay erteleme fırsatı yavaş yavaş sona eriyor. Peki, Vakıfbank, Akbank, TEB, ING, İş Bankası ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? İşte 3 ay ertelemeli kredi veren bankalar ve faiz oranları...

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Bankalardan cepleri rahatlatan kampanya! Vakıfbank, Akbank, TEB, ING, İş Bankası 3 ay ertelemeli kredi faiz oranları...

3 AY ERTELEMELİ KREDİ VEREN BANKALAR

7 Nisan tarihi itibarıyla 3 ay ertelemeli kredi vermeye devam eden bankalar ve kredi faiz oranları şu şekilde:

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Bankalardan cepleri rahatlatan kampanya! Vakıfbank, Akbank, TEB, ING, İş Bankası 3 ay ertelemeli kredi faiz oranları...

VAKIFBANK 3 AY ERTELEMELİ KREDİ KAMPANYASI

Kuurluş yıl dönümüne özel kredi kampanyası yapan Vakfıbank, tüm ihtiyaçlarınız için 36 aya varan vadeler, cazip faiz oranları ve esnek ödeme seçeneğiyle kamu personeli, özel sektör çalışanları ve emekliler için Kuruluş Yıl Dönümü Kredisi Kampanyası için başvuruları kabul etmeye başladı.

Vakıfbank ihtiyaç kredisi faiz oranı: %1.51

* Kredi kampanyasının aylık akdi faiz oranı %1,51'den başlamaktadır. Faiz oranı, kişinin KKB (Kredi Kayıt Bürosu) notuna göre değişiklik gösterir.

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Bankalardan cepleri rahatlatan kampanya! Vakıfbank, Akbank, TEB, ING, İş Bankası 3 ay ertelemeli kredi faiz oranları...

Kredinizi,

* Aylık eşit taksitli,
* Artan taksitli
* Azalan taksitli
* 3 ay ödemesiz dönemli aylık eşit taksitli,
* 3 ayda bir eşit taksitli,
* Son taksit balon ödemeli,
* Değişken taksitli olarak geri ödeyebilirsiniz.

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Bankalardan cepleri rahatlatan kampanya! Vakıfbank, Akbank, TEB, ING, İş Bankası 3 ay ertelemeli kredi faiz oranları...

TEB 3 AY ERTELEMELİ KREDİ KAMPANYASI

TEB'in nakit ihtiyaçlar için TEB İhtiyaç Kredisi kampanyası uygun faiz oranları ve ödeme planları ile müşterilerin hizmetine sunuldu.

TEB ihtiyaç kredisi faiz oranı: %1,60