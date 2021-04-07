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07 Nisan 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Emekliye %10 ek ödeme! SSK Bağkur emeklilerin gelirinde 414,51 TL artış olacak! Temmuz zammı ile birlikte... Emekliye %10 ek ödeme! SSK Bağkur emeklilerin gelirinde 414,51 TL artış olacak! Temmuz zammı ile birlikte...
Milyonlarca emekli temmuz zammı için heyecanlı bekleyişe geçti. Temmuz zammı için ipuçları ortaya çıkarken diğer yandan da ek ödeme ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Bilindiği üzere emekli maaşları ile beraber her ay maaşın yüzde 4-5'i oranında ek ödeme yapılıyor. Ancak bu oranın günümüzde düşük kaldığı belirtilerek artırılması talep ediliyor. Peki, emekli ek ödeme artışı olacak mı? 2021 Temmuz zammı ile emekli maaşları ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 07.04.2021 12:55
Emekli ek ödeme artışı olacak mı? SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ve temmuz aylarında maaşının artması ile birlikte alacakları ek ödeme miktarında da artış görülüyor. Emeklilere maaşlarının yüzde 4-5 oranında ek ödeme yapılırken, bu oranın artırılması yeniden gündeme geldi. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, SSK Bağ-Kur emekli ek ödeme artışı olacak mı? 2021 Temmuz zammı ile emekli maaşı ne kadar olacak? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR EMEKLİ EK ÖDEME ARTIŞI OLACAK MI?
Emeklilere her ayı maaşlarıyla birlikte ek ödeme yapılıyor. Ek ödemeler vergi iadesinin yerine geliyor. Maaşı 1.554 liranın altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara ise yüzde 4 oranında ek ödeme veriliyor. Ancak emekliler, bu oranın günümüzde düşük kaldığını belirterek, artırılmasını istiyor.
Türkiye Emekliler Derneği'nin (TÜED) teklifi, oranın yüzde 10 olması yönünde. Bu talep hayata geçerse, emeklilerin kazancında önemli bir artış yaşanacak. Emekliler maaşlarının yüzde 4'ü yerine yüzde 10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak.
SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin gelirinde 414,51 liraya varan artış yaşanacak. 6 bin 908 lira 35 kuruş olan en yüksek maaşı alan emekliye 276,33 lira yerine 690,84 lira ek ödeme verilecek.