Emekliye %10 ek ödeme! SSK Bağkur emeklilerin gelirinde 414,51 TL artış olacak! Temmuz zammı ile birlikte...

Milyonlarca emekli temmuz zammı için heyecanlı bekleyişe geçti. Temmuz zammı için ipuçları ortaya çıkarken diğer yandan da ek ödeme ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Bilindiği üzere emekli maaşları ile beraber her ay maaşın yüzde 4-5'i oranında ek ödeme yapılıyor. Ancak bu oranın günümüzde düşük kaldığı belirtilerek artırılması talep ediliyor. Peki, emekli ek ödeme artışı olacak mı? 2021 Temmuz zammı ile emekli maaşları ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...