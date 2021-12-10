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Haberler Galeri Sigara fiyatları TEKEL güncel liste! 10 Aralık zamlı sigara fiyatları! JTI, TURKTAB, BAT, Philip Morris en ucuz sigara hangisi oldu?

Sigara fiyatları TEKEL güncel liste! 10 Aralık zamlı sigara fiyatları! JTI, TURKTAB, BAT, Philip Morris en ucuz sigara hangisi oldu?

Sigara fiyatları TEKEL güncel liste! 10 Aralık zamlı sigara fiyatları arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. En ucuz sigara hangisi oldu? Sigara fiyatları gündemde araştırılan konulardan birisi oldu. 10 Aralık itibariyle tüm firmaların sigara listelerine zam geldi. Listeye göre; birçok sigaraya 2-3 lira civarında zam yapıldığı görülüyor. Güncellenen son listede; JTI grubunda yer alan sigaralara zam geldiği görülüyor. Philip Morris, JTI, TURKTAB, British American Tobacco firmalarının sigara gruplarında zam yapılmış oldu. İşte; 10 Aralık güncel sigara fiyatları!

Giriş Tarihi: 10.12.2021 13:23 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 13:24
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Sigara fiyatları TEKEL güncel liste! 10 Aralık zamlı sigara fiyatları! JTI, TURKTAB, BAT, Philip Morris en ucuz sigara hangisi oldu?

10 Aralık güncel sigara fiyatları! TEKEL güncel listeye göre zamlı sigara fiyatları yoğun şekilde araştırılıyor. Birçok sigara grubunda paket başına 2-3 TL arasında değişen zamlar yapıldı. Zamların ardından en ucuz sigara hangisi oldu sorusunun cevabı gündemde araştırılıyor. 10 Aralık güncel sigara fiyatlarına göre; en ucuz sigaranın 14 lirayla Winner olduğu görülüyor. İşte; Philip Morris, JTI, TURKTAB ve British American Tobacco tarafından yayımlanan son listeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sigara fiyatları TEKEL güncel liste! 10 Aralık zamlı sigara fiyatları! JTI, TURKTAB, BAT, Philip Morris en ucuz sigara hangisi oldu?

İlk zamları Philip Morris grubu yapmış onu JTI ve TURKTAB grupları izlemişti. Son olarak British American Tobacco grubu ürünlerine zam geldi.

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Sigara fiyatları TEKEL güncel liste! 10 Aralık zamlı sigara fiyatları! JTI, TURKTAB, BAT, Philip Morris en ucuz sigara hangisi oldu?

10 ARALIK ZAMLI SİGARA FİYAT LİSTESİ!

PHİLİP MORRIS

Marlboro Edge: 19 TL
Marlboro Touch: 20 TL
Marlboro: 21 TL

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Sigara fiyatları TEKEL güncel liste! 10 Aralık zamlı sigara fiyatları! JTI, TURKTAB, BAT, Philip Morris en ucuz sigara hangisi oldu?

Parliament: 21,50 TL
Parliament Midnight Blue: 20,50 TL
Muratti: 19 TL

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Sigara fiyatları TEKEL güncel liste! 10 Aralık zamlı sigara fiyatları! JTI, TURKTAB, BAT, Philip Morris en ucuz sigara hangisi oldu?

Muratti Blu: 18 TL
Lark: 18 TL
Chesterfield: 17,50 TL
Chesterfield Mode: 17,50 TL
L&M: 17,50 TL