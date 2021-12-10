Sigara fiyatları TEKEL güncel liste! 10 Aralık zamlı sigara fiyatları! JTI, TURKTAB, BAT, Philip Morris en ucuz sigara hangisi oldu?

Sigara fiyatları TEKEL güncel liste! 10 Aralık zamlı sigara fiyatları arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. En ucuz sigara hangisi oldu? Sigara fiyatları gündemde araştırılan konulardan birisi oldu. 10 Aralık itibariyle tüm firmaların sigara listelerine zam geldi. Listeye göre; birçok sigaraya 2-3 lira civarında zam yapıldığı görülüyor. Güncellenen son listede; JTI grubunda yer alan sigaralara zam geldiği görülüyor. Philip Morris, JTI, TURKTAB, British American Tobacco firmalarının sigara gruplarında zam yapılmış oldu. İşte; 10 Aralık güncel sigara fiyatları!