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Haberler Galeri Ev alacaklara 42.000 TL destek veriliyor! Devlet konut desteğinden kimler yararlanabilir? İşte şartlar

Ev alacaklara 42.000 TL destek veriliyor! Devlet konut desteğinden kimler yararlanabilir? İşte şartlar

Ev almayı hayal edenlere müjdeli haber geldi. Devlet, birçok kalem altında destek ödemesi yapıyor. Bunlardan biri de konut desteği... Ev alacaklara 42.000 liraya varan destek ödemesi verilirken, bu destekten kimlerin yararlanabileceği konusunda detaylar araştırılmaya başlandı. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, devlet konut desteği kimler alabilir? Devlet konut desteği şartları nelerdir? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.12.2021 16:40 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 16:40
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Ev alacaklara 42.000 TL destek veriliyor! Devlet konut desteğinden kimler yararlanabilir? İşte şartlar

Devlet konut desteği kimler alabilir? Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara müjdeli haber geldi. Yeni yılla birlikte konut hesabı uygulamasında devlet katkısında artış olacak. Devlet konut desteği ile ilgili bazı sorular gündeme geldi. Söz konusu destekten nasıl faydalanabileceğini merak eden vatandaşlar, konu ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki, devlet konut desteği şartları neler? İşte cevaplar...

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Ev alacaklara 42.000 TL destek veriliyor! Devlet konut desteğinden kimler yararlanabilir? İşte şartlar

DEVLET KONUT DESTEĞİ NEDİR?

Devlet konut desteği, konut hesabı uygulaması açılarak 5 yıl birikim yapmak şartıyla, kişiye ilk evini aldığında verilen destektir. Bu destekten yararlanabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor.

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Ev alacaklara 42.000 TL destek veriliyor! Devlet konut desteğinden kimler yararlanabilir? İşte şartlar

DESTEK HER YIL ARTIYOR

Devlet bu hesaba sizin yatırdığınız paraya göre katkı yatırıyor., Tabi bunun bir üst ve alt limiti de bulunuyor. Bu arada devletin yaptığı bu katkı her yıl yeniden değerleme oranı kadar da artırılıyor.

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Ev alacaklara 42.000 TL destek veriliyor! Devlet konut desteğinden kimler yararlanabilir? İşte şartlar

2022'DE YÜZDE KAÇ OLACAK?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in aktardığı bilgiye göre, tutarlara 2022 yılında da yüzde 36.2 artış uygulanacak. Konut desteğinde Ocak'ta yürürlüğe girecek yeni tutarlar tablodaki gibidir.

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Ev alacaklara 42.000 TL destek veriliyor! Devlet konut desteğinden kimler yararlanabilir? İşte şartlar

TÜM TUTARLAR DEĞİŞİYOR

■ Hesaba aylık ödemede alt sınır 519,16 liradan 707,09 liraya, üst sınır 5 bin 191 lira 53 kuruştan 7 bin 70 lira 86 kuruşa çıkacak.

■ Katılımcı hesabın açılış tarihinde azami 62 bin 298 lira 36 kuruş para yatırabiliyor.

■ 2022'de hesap açanlar bir defada 84 bin 850 lira 36 kuruşa varan para yatırabilecek.

■ Devlet katkısında üst sınır tutarları da Ocak'ta artacak.