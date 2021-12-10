HaberlerGaleriEv alacaklara 42.000 TL destek veriliyor! Devlet konut desteğinden kimler yararlanabilir? İşte şartlar
Ev alacaklara 42.000 TL destek veriliyor! Devlet konut desteğinden kimler yararlanabilir? İşte şartlar
Ev almayı hayal edenlere müjdeli haber geldi. Devlet, birçok kalem altında destek ödemesi yapıyor. Bunlardan biri de konut desteği... Ev alacaklara 42.000 liraya varan destek ödemesi verilirken, bu destekten kimlerin yararlanabileceği konusunda detaylar araştırılmaya başlandı. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, devlet konut desteği kimler alabilir? Devlet konut desteği şartları nelerdir? İşte haberin detayları...