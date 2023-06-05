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Haberler Galeri Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı sigara fiyat listesi açıklandı mı, belli oldu mu? İşte güncel sigara fiyatları...

Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı sigara fiyat listesi açıklandı mı, belli oldu mu? İşte güncel sigara fiyatları...

"Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sosyal medyada gündeme gelen sigara zammı iddialarının ardından sigara kullanan vatandaşlar güncel sigara fiyat listesini sorguluyor. İddialara göre paket başına 5 TL civarında zam geldiği belirtiliyor. Peki, Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı sigara fiyat listesi açıklandı mı, belli oldu mu? İşte güncel sigara fiyatları...

Giriş Tarihi: 05.06.2023 13:42 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023 13:42
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Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı sigara fiyat listesi açıklandı mı, belli oldu mu? İşte güncel sigara fiyatları...

"Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı sigara fiyat listesi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sigara tiryakileri zamlı fiyatlar için detayları merak ediyor. Peki, Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı sigara fiyat listesi açıklandı mı, belli oldu mu? İşte güncel sigara fiyatları...

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Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı sigara fiyat listesi açıklandı mı, belli oldu mu? İşte güncel sigara fiyatları...

SİGARAYA 5 TL ZAM MI GELDİ?

Bazı haber kaynaklarına göre, bir sigara grubunun tüm ürünlerine 5 TL zam geldiği iddia edildi.

Buna göre fiyatlar 38 TL ile 42 TL arasında değişiyor.

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Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı sigara fiyat listesi açıklandı mı, belli oldu mu? İşte güncel sigara fiyatları...

Sigara ve Alkol Kullanmanın Zararları Nelerdir?

Sigara ve alkol kullanan kişiler zaman içerisinde birçok hastalığa yakalanabilmektedir. Özellikle ilerleyen yaşlarda ortaya çıkan ve geri dönüşü olmayan bu hastalıklar ölüme bile yol açabilmektedir.

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Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı sigara fiyat listesi açıklandı mı, belli oldu mu? İşte güncel sigara fiyatları...

Bu yüzdem sigara ve alkol kullanan kişiler bu hastalıklara hazırlıklı olmalıdır. Erken yaşlarda alkol ve sigara kullanmaya başlayanların zamanla vücudunda birçok değişiklik meydana gelir. Bu değişiklikler ortaya çıkmaya başlayınca durumun kötü olduğu anlaşılmaktadır.

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Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı sigara fiyat listesi açıklandı mı, belli oldu mu? İşte güncel sigara fiyatları...

SİGARANIN ZARARLARI

Sigara içmek küçük yaşlarda başlayan ve hayat boyu devam eden bir durumdur. Kötü alışkanlıkların başında gelen sigara birçok hastalığa davetiye çıkarmaktadır.

- Göğüs hastalıklarına neden olur.

- Damarların tıkanmasına yol açar.

- Cildin rengini değiştirir.