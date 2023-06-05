05 Haziran 2023, Pazartesi
Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı sigara fiyat listesi açıklandı mı, belli oldu mu? İşte güncel sigara fiyatları...
"Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sosyal medyada gündeme gelen sigara zammı iddialarının ardından sigara kullanan vatandaşlar güncel sigara fiyat listesini sorguluyor. İddialara göre paket başına 5 TL civarında zam geldiği belirtiliyor. Peki, Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı sigara fiyat listesi açıklandı mı, belli oldu mu? İşte güncel sigara fiyatları...
Giriş Tarihi: 05.06.2023 13:42 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023 13:42
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