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Haberler Galeri Dul ve yetim aylığı alanlara Kurban Bayramı ikramiyesi verilecek mi, ne kadar, kaç TL? Dul ve yetim maaşlarına zam gelecek mi 2023?

Dul ve yetim aylığı alanlara Kurban Bayramı ikramiyesi verilecek mi, ne kadar, kaç TL? Dul ve yetim maaşlarına zam gelecek mi 2023?

"Dul ve yetim maaşı alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi?" sorusunun cevabı Kurban Bayramı'na sayılı günler kala araştırılmaya başlandı. 2023 yılının Ramazan ayında emekli bayram ikramiyesi 2.000 TL olarak belirlenmişti. Sosyal yardım alanlara bayram ikramiyesi verilip, verilmeyeceği merak ediliyor. Peki, Dul ve yetim aylığı alanlara Kurban Bayramı ikramiyesi ödenecek mi? İşte, dul ve yetim maaşı son dakika gelişmeler...

Giriş Tarihi: 06.06.2023 09:00 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023 09:00
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Dul ve yetim aylığı alanlara Kurban Bayramı ikramiyesi verilecek mi, ne kadar, kaç TL? Dul ve yetim maaşlarına zam gelecek mi 2023?

Dul ve yetim maaşları hakkında detaylar araştırılmaya devam ediyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bayram ikramiyeleri hakkında tarih sorgulamaları başladı. Sosyal yardım alanlar, Dul ve yetim aylığı alanlara Kurban Bayramı ikramiyesi verilecek mi? sorusunu gündeme getirdi. İşte, dul ve yetim maaşı bayram ikramiyesi tarihi 2023!

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Dul ve yetim aylığı alanlara Kurban Bayramı ikramiyesi verilecek mi, ne kadar, kaç TL? Dul ve yetim maaşlarına zam gelecek mi 2023?

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ramazan Bayramı emekli ikramiyelerinin 17-19 Nisan tarihleri arasında ödeneceğini duyurmuş ve yatırmıştı. Bayramdan iki gün önce yatırılan ikramiyelerin Kurban Bayramı için de benzer tarihlerde yatırılacağı öngörülüyor. Buna göre 28 Haziran Çarşamba günü idrak edilecek Kurban Bayramı ikramiyelerinin 23 Haziran Cuma günü sonrası hesaplara yatırılacağı tahmin ediliyor.

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Dul ve yetim aylığı alanlara Kurban Bayramı ikramiyesi verilecek mi, ne kadar, kaç TL? Dul ve yetim maaşlarına zam gelecek mi 2023?

DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARA BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDENECEK Mİ?

Ödemenin yapılacağı tarihte emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine Bayram Ikramiyesi ödenir. Dul Ve Yetim Aylığı alanlara bayram ikramiyesi hak sahiplerinin hisseleri oranında ödenir.

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Dul ve yetim aylığı alanlara Kurban Bayramı ikramiyesi verilecek mi, ne kadar, kaç TL? Dul ve yetim maaşlarına zam gelecek mi 2023?

DUL VE YETİMLERE YÜZDE 50 ORANINDA ÖDENECEK

Vefat eden sigortalılarımızdan dolayı gelir ve/veya aylık almakta olan hak sahiplerinin bayram ikramiyesi ödemesi hak sahiplerinin hisseleri oranında ödenir.

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Dul ve yetim aylığı alanlara Kurban Bayramı ikramiyesi verilecek mi, ne kadar, kaç TL? Dul ve yetim maaşlarına zam gelecek mi 2023?

Örneğin; eşinin vefat etmesi nedeniyle %50 hisse oranı ile eşe, %25 hisse oranı ile yetim çocuğa ölüm aylığı ödenmesi halinde; 2.000 TL tutarındaki bayram ikramiyesi hak sahiplerine hissesi oranı esas alınarak ödeneceğinden, eşe 1000 TL, yetim çocuğa ise 500 TL tutarında bayram ikramiyesi ödemesi yapılır..