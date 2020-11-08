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08 Kasım 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Sigara fiyatları güncel liste: 8 Kasım zamlı sigara fiyat listesi açıklandı mı? Marlboro, Winston, Kent... Sigara fiyatları güncel liste: 8 Kasım zamlı sigara fiyat listesi açıklandı mı? Marlboro, Winston, Kent...
Son dakika... 8 Kasım zamlı sigara fiyat listesi açıklandı mı? Temmuz ayında sigaralara yapılan vergi artışı sonrasında fiyatların alacağı son hali merak ediliyor. Sigara tiryakileri fiyatlara zam yapılıp yapılmayacağını sorgulamaya başladı. British American Tobacco, JTI ve Philip Morris'in fiyat listesi gündemin ilk sırasında yer alıyor. Son dakika fiyat listesine ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, 8 Kasım zamlı sigara fiyat listesi açıklandı mı? Marlboro, Winston, Kent...
Giriş Tarihi: 08.11.2020 17:11 Güncelleme Tarihi: 08.11.2020 17:17
Son dakika haberi... Sigara fiyatlarına zam geldi mi? Sigara fiyatlarına zam gelip gelmediği tiryakiler tarafından yakından takip ediliyor. Temmuz ayının ardından fiyatlara zam uygulanıp uygulanmayacağı listenin ilk sırasında yer alıyor. JTI, BAT ve Philip Morris gruplarına ait sigara markalarının güncel fiyatlarını ahaber.com.tr üzerindeki yazımızdan kontrol edebilirsiniz. İşte, 8 Kasım zamlı sigara fiyat listesi açıklandı mı? Marlboro, Winston, Kent...
GALERİ DEVAM EDİYOR 8 KASIM SİGARA FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
Sigara ürünlerinde yaşanan vergi artışı sonrasında yeni fiyat listesi merak ediliyor. JTI, BAT ve Philip Morris tarafından sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı konusunda herhangi bir resmi açıklama gelmedi.
GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR?
Kasım ayı itibarıyla markaların güncel sigara fiyatları şu şekilde:
JTI
Winston Slender: 15 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL
Winston: 16 TL
Camel Slender: 14,5 TL
Camel Rework: 15 TL
Camel: 15 TL
Monte Carlo Slender: 14 TL
Monte Carlo: 14,5 TL
LD: 14 TL