Sigara fiyatları güncel liste: 8 Kasım zamlı sigara fiyat listesi açıklandı mı? Marlboro, Winston, Kent...

8 KASIM SİGARA FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Sigara ürünlerinde yaşanan vergi artışı sonrasında yeni fiyat listesi merak ediliyor. JTI, BAT ve Philip Morris tarafından sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı konusunda herhangi bir resmi açıklama gelmedi.